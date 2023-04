Cửa hàng Gucci đuổi việc nữ nhân viên vì quay TikTok trong ngày đầu đi làm

TPO - Melanie bị sa thải ngay ngày đầu tiên với lý do cô chia sẻ quá chi tiết về công việc bán hàng ở Gucci trên kênh TikTok.

Theo In the know, hồi đầu tháng 4, một nhân viên làm việc tại Gucci đã bị sa thải ngay sau ngày đầu đi làm. Lý do được cho là người này tiết lộ công việc trên kênh TikTok cá nhân.

Melanie, cựu nhân viên của Gucci chi nhánh Los Angeles (Mỹ), đã đăng tải video ghi lại khoảnh khắc cô nhận hộp quà trong ngày đầu đi làm ở Gucci. Theo đó, với nhân viên ngày đầu đi làm, Gucci sẽ phát cho họ ba chiếc áo dài tay, hai chiếc quần dài, hai chiếc áo cộc tay, một chiếc túi, một thắt lưng và một đôi tất. Đây là đồng phục để nhân viên sử dụng khi đi làm.

Ngay sau khi video của Melanie lan truyền trên TikTok, quản lý cửa hàng đã xem được và yêu cầu Melanie nghỉ việc ngay lập tức.

Sau đó, Melanie tiếp tục đăng tải những video tiếp theo. Cô cho biết khi thôi việc, cô được yêu cầu trả lại hộp quà ban đầu. Người này cho hay cô không cảm thấy tiếc nuối công việc này vì nhân viên bán hàng vốn không phải đam mê của cô. Cựu nhân viên Gucci cho rằng trước khi làm việc ở đâu, mỗi người nên tìm hiểu về quy tắc sử dụng mạng xã hội ở nơi đó để không gặp phải trường hợp như cô.

Theo Melanie, cô được mời vào làm việc ở Gucci với mức lương hấp dẫn. Vì thế, cô đã nhận lời.

Sau chuyện này, Melanie không còn hứng thú đi làm việc văn phòng. Thay vào đó, cô tìm kiếm cơ hội để làm việc tại nhà.

In the know liên hệ tới Gucci, tuy nhiên, đại diện hãng từ chối trả lời về việc này.

Melanie không phải trường hợp đầu tiên bị sa thải vì tiết lộ chi tiết công việc trên TikTok. Trước đó, một nhân viên văn phòng ở bang Colorado bị đuổi việc vì chia sẻ mức lương trên TikTok. Dù không có quy định nào cấm nhân viên tiết lộ mức lương của họ, công ty này cho biết họ không muốn chi tiết công việc của nhân viên là chủ đề được lôi ra để bàn tán.

Đa số dân mạng cho rằng đuổi việc nhân viên vì người đó chia sẻ thông tin công việc trên kênh TikTok là vô lý. Tuy vậy, có người cho rằng mỗi công ty có một quy tắc sử dụng mạng xã hội riêng. Việc chia sẻ quá kỹ về công việc có thể khiến công ty trở thành tâm điểm chú ý. Việc này ảnh hưởng tới nhiều thứ liên quan.

An Vy