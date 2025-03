CSGT Hà Nội nói gì về việc người dân vẫn phải xếp hàng dài chờ đổi giấy phép lái xe

TPO - Trước việc số điểm đáp ứng nhu cầu cấp đổi, giấy phép lái (GPLX) tại Hà Nội giảm mạnh so với trước thời điểm 1/3 và người dân dân vẫn xếp hàng dài, ngày 10/3, đại diện Phòng CSGT Hà Nội đã có ý kiến về việc này.

Ghi nhận của PV Tiền Phong tại 2 điểm cấp, đổi GPLX của Phòng CSGT Hà Nội ngày 10/3 gồm số 2 Phùng Hưng (Hà Đông - cơ sở số 1) và số 253 Nguyễn Đức Thuận (Gia Lâm - cơ sở 2), lượng người đến chờ được cấp, đổi GPLX vẫn đông, số lượng người có nhu cấp, đổi GPLX cao hơn số trường hợp được hai điểm tiếp công dân của Phòng CSGT Hà Nội giải quyết.

Cụ thể, hiện hai điểm cấp, đổi GPLX tại Phòng CSGT Hà Nội mỗi ngày giải quyết được khoảng 500 trường hợp, 2 điểm cộng lại khoảng hơn 1.000 trường hợp/ngày. Tuy nhiên, số lượng người đến ở mỗi điểm đang cao hơn số lượng trường hợp được giải quyết. Để tránh tình trạng người dân tập trung đông ở các cửa tiếp nhận hồ sơ, tại hai điểm cấp, đổi GPLX, Phòng CSGT đã bố trí máy phát số thứ tự, sau khi lấy được số thứ tự, người dân di tản ra các phòng chờ ngồi đợi hệ thống loa gọi đến lượt.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, nếu trước thời điểm 1/3 (cấp đổi GPLX do Sở GTVT và các quận huyện nhận hồ sơ cấp, đổi) thì trên toàn địa bàn thành phố có 14 điểm cấp, đổi (gồm Sở GTVT 2 điểm, tại các quận huyện có 12 điểm) và mỗi ngày tiếp nhận được hơn 2.000 bộ hồ sơ cấp, đổi cho người dân, nhưng khi lĩnh vực do Phòng CSGT Hà Nội đảm nhận, mới chỉ có 2 điểm tiếp nhận là số 2 Phùng Hưng (Hà Đông) và số 253 Nguyễn Đức Thuận (Gia Lâm). Tại trụ sở công an các phường được phân cấp để tiếp nhận hồ sơ cấp đổi GPLX cho người dân, đại diện công an các phường cho biết, do chưa có máy móc, nhân sự có thể tiếp nhận hồ sơ cấp đổi GPLX nên Công an phường đang chờ hướng dẫn. Số lượng hồ sơ cấp đổi GPLX Phòng CSGT tiếp nhận giải quyết hàng ngày hiện đang ở con số hơn 1.000 trường hợp (bằng khoảng một nửa so với trước 1/3).

Do lo ngại hiện nay nếu để GPLX quá hạn một ngày không kịp đổi, người có bằng lái phải thi lại lý thuyết, nên người dân vẫn tập trung đến các điểm cấp, đổi GPLX trên địa bàn Hà Nội tăng cao. Mặc dù, việc này người dân có thể tiến hành làm thủ tục và đăng ký trên cổng dịch vụ công quốc gia (trực tuyến), nhưng thông tin với phóng viên, nhiều người dân cho biết, họ vào làm thủ tục và tiến hành nhập xong các thông tin khi gửi đi thì hệ thống treo hoặc báo lỗi.

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 10/3 Trung tá Huỳnh Tấn Nam, Đội trưởng Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ - đơn vị phụ trách lĩnh vực cấp, đổi GPLX của Phòng CSGT Hà Nội xác nhận, lượng người dân có nhu cầu đến làm thủ tục cấp, đổi GPLX tại hai điểm của Phòng CSGT Hà Nội vẫn cao và CSGT đang nỗ lực để giải quyết tối đa cho người dân đến giao dịch mỗi ngày.

CSGT chưa ghi nhận người dân bị quá hạn cấp, đổi GPLX

Trung tá Huỳnh Tấn Nam cho biết, hiện mỗi ngày các điểm cấp, đổi GPLX của Phòng CSGT phục vụ được hơn 1.000 trường hợp trong đó có khoảng một nửa là tiếp nhận từ Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cho ý kiến về việc nhiều người dân đăng ký trực tuyến khó khăn, mạng bị lỗi, ông Nam cho biết, do một số thời điểm có nhiều người vào đăng ký cùng lúc dẫn đến đường truyền quá tải, không thể tiếp nhận, lưu hồ sơ của nhiều trường hợp cùng lúc. Để hạn chế, tránh việc này người dân nên thực hiện thủ tục trong các giờ thấp điểm như buổi trưa hoặc buổi tối.

Với những trường hợp GPLX đến ngày đổi nhưng vì quá tải không kịp đổi đúng ngày thì có phải thi lại, ông Nam cho biết, từ ngày Phòng CSGT Hà Nội tiếp quản lĩnh vực cấp, đổi GPLX, CSGT chưa ghi nhận trường hợp nào GPLX đến ngày phải đổi mà người dân không kịp làm hồ sơ.

Tuy nhiên, với các trường hợp sát ngày GPLX hết hạn, người dân mới làm được thủ tục thì trong thời gian từ 5 - 7 ngày có giấy hẹn trả kết quả của CSGT, chủ xe vẫn có thể điều khiển phương tiện bình thường trong thời gian này.