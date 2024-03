Công nhân phơi mình dưới nắng nóng 'đổ lửa' để đảm bảo tiến độ dự án 3.500 tỉ

TPO - Thời tiết tại Nam Bộ đang bước vào đợt nắng nóng, nền nhiệt có lúc chạm ngưỡng 38 độ C do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nhiều công nhân vẫn phơi mình làm việc trên công trường thi công dự án xây dựng nút giao thông An Phú (TP Thủ Đức, TPHCM) để đảm bảo tiến độ dự án.