Công nghệ Việt chinh phục thế giới

TP - Ngày 30/11/2021 tại Nhật Bản, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Chính phủ, đại diện Rikkeisoft ký kết hợp tác với Tập đoàn Fujikin, đánh dấu bước tiến lớn trong hành trình đưa công nghệ thông tin Việt Nam lên bản đồ thế giới của những chàng cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

Từ khát vọng trên giảng đường đến “Top 100 doanh nghiệp Nhật”

Fujikin được biết đến là tập đoàn lớn của Nhật, chuyên thiết kế, sản xuất, gia công và lắp ráp linh kiện quy mô lớn. Tháng 10/2021, tập đoàn này khởi công xây dựng nhà máy có vốn đầu tư 35 triệu USD tại Đà Nẵng.

Ngoài Nhật Bản, Rikkeisoft cũng đã tiến vào khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APAC) như Australia, Singapore, đưa nhân sự bắt đầu khai phá các thị trường này, tiếp tục hành trình nâng tầm công nghệ thông tin Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Trong quá trình tìm đối tác để phát triển các dự án ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo), AR/VR (công nghệ thực tế ảo tăng cường), hướng tới tối ưu vận hành tự động nhà máy, Fujikin đã lựa chọn Rikkeisoft của Việt Nam, một doanh nghiệp CNTT trẻ nhưng đạt được dấu ấn lớn trên thị trường Nhật Bản thời gian qua.

“Fujikin là khách hàng rất khó tính. Hơn 10 năm qua, chúng tôi đã làm việc với hàng trăm đối tác lớn nhỏ tại Nhật Bản nhưng việc ký kết với Fujikin vẫn là một dấu mốc đáng tự hào của Rikkeisoft”, anh Tạ Sơn Tùng, đồng sáng lập và là Chủ tịch Rikkeisofft nhớ lại khoảnh khắc chứng kiến Bùi Quang Huy, Giám đốc Rikkei Japan, cũng là người đồng hành của mình, đặt bút ký kết.

Bắt đầu từ 6 chàng cựu sinh viên bách khoa du học Nhật Bản trở về, sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Rikkeisoft đã có 1.600 nhân viên. Tại Việt Nam, Rikkeisoft nằm trong Top 5 doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam, là đại diện tiêu biểu cho thế hệ công ty CNTT thứ hai. Trên thế giới, Rikkeisoft khẳng định được chỗ đứng trong thị trường Nhật Bản khi được vinh danh TOP 100 Best Venture - Top 100 doanh nghiệp có sự tăng trưởng về doanh thu và quy mô đột phá nhất Nhật Bản.

Nhớ về hành trình khởi nghiệp, Tạ Sơn Tùng, người từng được vinh danh Top 30 nhân vật nổi bật dưới 30 tuổi của Forbes Việt Nam kể, khát vọng vươn ra biển lớn bắt nguồn ngay từ những ngày du học ở Nhật. Tùng nhớ kỷ niệm, năm học thứ 4, anh có cơ hội dự hội thảo tại Anh nhưng không đi được vì không làm kịp visa. Ở lại Nhật trong khi những người bạn ngoại quốc lên đường sang Anh, Tùng thôi thúc trong mình phải làm gì đó góp phần vào đưa Việt Nam phát triển, để con cháu mình không cần visa cũng có thể xuất ngoại.

Khát vọng ấy khiến cho quãng thời gian 2 năm ở Nhật là những ngày chàng sinh viên Bách khoa ăn ngủ ở phòng nghiên cứu để học hỏi, xây dựng nền tảng cho bản thân.

Trở về Việt Nam sau thời gian du học, Tùng vào FPT nhưng sớm nhận ra cần tìm một lối đi riêng, anh cùng 5 người bạn du học Nhật Bản năm xưa thành lập nên Rikkeisoft với khát vọng chinh phục thị trường Nhật Bản.

Để có thể chinh phục một thị trường khó tính như Nhật Bản, Tùng kể, từ những mối quan hệ khi còn ở Nhật, chúng tôi tìm kiếm các dự án và đối tác. Bốn tháng sau, Rikkeisoft có hợp đồng đầu tiên. “Làm việc với các đối tác người Nhật, quan trọng nhất là sự trung thực và niềm tin. Nhờ hành trình xây dựng niềm tin qua từng dự án, đến nay, Rikkeisoft có doanh thu hàng chục triệu USD/năm ở thị trường này”, anh nói.

Khát vọng số 1 Việt Nam và ước mơ chinh phục thị trường Mỹ

Năm 2022 tiếp tục là một năm thành công của Rikkeissoft khi mở thêm hai công ty con Rikkei Digital (tư vấn công nghệ và cung cấp giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp) và Rikkei Academy (đào tạo lập trình viên và kỹ sư công nghệ). Công ty cũng mở thêm một chi nhánh nữa tại Nhật Bản và một chi nhánh tại Thừa Thiên Huế.

Đó là sự thay đổi về “lượng”. Một điều đáng tự hào hơn nữa, theo anh Tùng, Rikkeisoft có bước chuyển biến đột phá về “chất”. Nếu như những ngày đầu khởi nghiệp, Rikkeisoft bắt đầu bằng các hợp đồng gia công phần mềm thì đến nay vị thế đã khác nhiều. “Rikkeisoft đã nâng tầm vị thế của mình là đơn vị cung cấp dịch vụ, chỉ cần đối tác cho bài toán, chúng tôi sẽ là người tư vấn, đưa ra giải pháp cho khách hàng”, anh Tùng kể.

Theo anh Tùng, Rikkeisoft đặc biệt chú trọng vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, coi đó như yếu tố quyết định thành công của các dự án. Doanh nghiệp cũng bắt đầu tập trung vào nghiên cứu phát triển với các giải pháp công nghệ cao như ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo), AR/VR (công nghệ thực tế ảo tăng cường), Cloud (đám mây). Nhiều sản phẩm công nghệ “Make in Rikkeisoft” đã được ứng dụng tại Việt Nam và Nhật Bản. Trong lễ trao giải IT World Awards 2022, Rikkeisoft đạt giải Bạc tại hạng mục đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp lớn. IT World Awards được biết đến là giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực CNTT trên thế giới, nhằm tôn vinh những thành tựu và cống hiến tiêu biểu của ngành CNTT toàn thế giới.

Thành tựu đạt được thời gian qua là không nhỏ nhưng với anh Tùng và những cộng sự đồng sáng lập, đó vẫn chỉ là sự khởi đầu. Tham vọng của Rikkeisoft là vượt qua FPT để vươn lên Top 1 doanh nghiệp CNTT Việt Nam đồng thời tiếp tục khai phá các thị trường lớn ở Châu Á- Thái Bình Dương. Đặc biệt, tham vọng lớn hơn của Rikkeisoft là hướng tới thị trường Mỹ, nơi hội tụ các ông lớn của CNTT thế giới để khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ CNTT thế giới.

“Mục tiêu mở rộng thị trường và đối tác phát triển vẫn là trọng tâm trong năm tới của Rikkeisoft. Năm 2023, chúng tôi có kế hoạch đưa nguồn lực công nghệ thông tin Việt đi ra nước ngoài, tới những thị trường quốc tế mà công ty đang khai phá như Singapore, Australia và Mỹ. Hiện tại, Rikkeisoft đang làm việc với các đối tác trong khu vực để mở rộng cơ hội hợp tác”, anh Tạ Sơn Tùng kể.

Nổi tiếng với câu nói “Nói trước để bước qua”, anh Tùng cho rằng đó là cách anh cùng Ban Lãnh đạo trong Rikkeisoft đặt ra những mục tiêu cần đạt được, thôi thúc chính mình luôn tập trung và làm động lực.

“Thực tế chúng tôi đã nói trước và bước qua nhiều lần, tốt nghiệp đại học, tôi nói 27 tuổi phải kiếm được 1 triệu đô, đến năm 27 tuổi doanh thu của Rikkeisoft đã là 1,5 triệu đô. Năm 2015, khi Rikkeisoft chỉ có 100 nhân sự, tôi nói đến năm 2020, Rikkeisoft phải có 1.000 người. Thực tế 2019 Rikkeisoft có 1.000 nhân sự, bây giờ là 1.600 nhân sự”, anh Tùng kể.

Hơn 10 năm khởi nghiệp, Chủ tịch Rikkeisoft cho rằng, một trong những yếu tố doanh nghiệp khởi nghiệp cần chính là khả năng thích ứng và đổi mới sáng tạo. “Thích ứng để cân bằng và luôn tìm thấy cơ hội trong cả những giai đoạn thách thức nhất. Đổi mới sáng tạo cho mô hình vận hành hoặc áp dụng công nghệ để tối ưu chi phí và thống nhất. Có hai yếu tố này, tôi nghĩ, doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ luôn tăng trưởng”, anh Tùng chia sẻ.

Còn nhân tố để thành công, theo vị Chủ tịch Rikkeisoft chính là việc có những đồng đội cùng chung chí hướng, cùng lèo lái con thuyền kinh doanh. Anh chia sẻ và nhắc đến 5 người bạn cùng khởi nghiệp với mình, những cựu sinh Bách khoa Hà Nội, giờ đã là những doanh nhân thành đạt.