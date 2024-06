Công bố quyết định của Giám đốc Công an TPHCM về công tác cán bộ

TPO - Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) được bổ nhiệm làm Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03) và Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng Công an quận 12 được điều động giữ chức Trưởng PC02.

Ngày 28/6, Công an TPHCM tổ chức lễ công bố, trao quyết định của Giám đốc Công an TPHCM về công tác cán bộ đối với PC02 và PC03.

Theo đó, Trung tá Nguyễn Thành Hưng (sinh năm 1982) Trưởng PC02 được điều động giữ chức Trưởng PC03 và Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng Công an quận 12 được điều động giữ chức Trưởng PC02, thay cho Trung tá Nguyễn Thành Hưng.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Kiệt, Trưởng Công an quận Phú Nhuận, được điều động giữ chức trưởng Công an quận 12, thay Đại tá Phạm Đình Ngọc. Thượng tá Võ Văn Hữu, Trưởng Phòng tổ chức cán bộ (PX01), được điều động giữ chức trưởng Công an quận Phú Nhuận, thay Thượng tá Nguyễn Tuấn Kiệt. Thượng tá Lê Quang Phúc, Trưởng PC03 được điều động giữ chức Trưởng PX01, thay Thượng tá Võ Văn Hữu.

Tháng 8/2023, Trung tá Nguyễn Thành Hưng khi đó là Phó PC02 được bổ nhiệm chức vụ Trưởng PC02. Trước đó, ông Hưng có nhiều năm công tác tại Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an và tham gia phá nhiều vụ án như: vụ thảm sát 4 người ở bản Phồng (tỉnh Nghệ An); bắt giang hồ Lê Văn Thọ (Thọ “Sứt”); phá vụ án “nữ sinh giao gà” ở Điện Biên…

Sau đó, ông Hưng được điều động đến công tác tại PC03 Công an tỉnh Đồng Nai. Tại đây, ông Hưng tham gia phá đại án buôn lậu xăng dầu lớn nhất cả nước từ trước đến nay.

Khi được bổ nhiệm làm Phó PC02 Công an TPHCM, Trung tá Hưng cũng lập nhiều chiến công như điều tra, xử lý nhiều sai phạm, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm; phá các vụ án về tín dụng đen, cưỡng đoạt tài sản liên quan đến các công ty tài chính, công ty luật…

Mới đây, ông Hưng cũng chỉ đạo phá vụ án liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản do Phan Công Khanh và đồng phạm thực hiện.

Trong quá trình công tác, Trung tá Nguyễn Thành Hưng 4 lần được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công và nhận nhiều bằng khen của Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố.

Còn Đại tá Phạm Đình Ngọc (sinh năm 1974), từng giữ chức Phó Trưởng Công an quận 10 rồi Phó PC02, Trưởng Công an quận 12.