Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về công tác cán bộ

TPO - Ngày 27/4, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Đại tá Nguyễn Trọng Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long chủ trì buổi lễ. Tại buổi lễ, ông Võ Thanh Danh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Đại tá Trà Quang Thanh – Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Trà Quang Thanh sinh năm 1969, quê quán: huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa. Đại tá Trà Quang Thanh được Bộ trưởng Bộ Công an điều động đến nhận công tác, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long vào tháng 1/2023.