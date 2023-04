Không để ùn tắc trước và sau dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

TPO - Ngoài công tác bảo đảm an ninh, trật tự Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc tại các cửa ngõ thành phố lớn, địa điểm du lịch, các bến xe, nhà ga, sân bay, nhất là trước và sau dịp nghỉ lễ.

Ngày 25/4, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban để đánh giá tình hình và kết quả công tác trong tháng 4, cũng như chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trong tháng 5/2023.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã báo cáo tình hình và kết quả công tác trong tháng 4, cũng như nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng 5/2023, bao gồm công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự và an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5.

Trong đó, nổi bật là việc Bộ Công an đã tập trung tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại hiệu quả; các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án lớn được triển khai quyết liệt, đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra; đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; chủ động đấu tranh nhiều chuyên đề phòng chống tội phạm, triệt phá nhiều đường dây tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn…

Bên cạnh đó, lực lượng công an đã giải quyết hiệu quả các vụ án dư luận xã hội quan tâm và các vụ án thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, tạo được sự đồng tình, ủng hộ tích cực trong nhân dân, được lãnh đạo các cấp ghi nhận, đánh giá cao.

Cùng với đó, kết quả thực hiện Đề án số 06/CP và xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tỉ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an cũng đạt gần 77% trên tổng số hồ sơ...

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, các đại biểu đã thảo luận, tập trung đánh giá toàn diện các mặt công tác công an; làm rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình, mệnh lệnh chỉ đạo của Bộ. Qua đó, đề xuất các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm gia tăng theo quy luật chuyển mùa; đánh giá thực trạng và giải pháp khắc phục những bất cập về tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm, đánh giá, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước. Trọng tâm là bảo đảm an ninh, trật tự Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), các hoạt động kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế lao động (1/5), 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Kỳ họp Quốc hội (khóa XV)…; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đồng chí Bộ trưởng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương có liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo trên từng lĩnh vực. Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm hình sự, nhất là đấu tranh với tội phạm về ma túy, các nhóm đối tượng sử dụng hung khí, vũ khí nóng giải quyết mâu thuẫn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng…

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu, tập trung thực hiện các nội dung lãnh đạo của Bộ chỉ đạo triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy; tham mưu Bộ triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới. Trước mắt là tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc tại các cửa ngõ thành phố lớn, địa điểm du lịch, các bến xe, nhà ga, sân bay, nhất là trước và sau dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 sắp tới…