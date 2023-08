Công an xác định chủ nhân hợp pháp trong vụ tranh chấp biển xe Vip

TPO - Sau một thời gian điều tra, Công an Hà Tĩnh đã xác định anh Nguyễn Xuân Thành là chủ sở hữu của xe Honda Dream biển số 38F8-8888.

Liên quan đến vụ 'tranh chấp' biển xe 38F8-8888, ngày 22/8, lãnh đạo Công an thành phố Hà Tĩnh xác nhận, sau một thời gian điều tra đã xác định chủ nhân Honda Dream biển số 38F8-8888.

Theo đó, chủ sở hữu của xe Honda Dream biển số 38F8-8888 là anh Nguyễn Xuân Thành quê Can Lộc, Hà Tĩnh. Đây là chiếc xe mà ông Hà Huy Khang, trú huyện Cẩm Xuyên (chủ sở hữu cũ) đã tặng cho anh Thành từ năm 2008.

Công an huyện Can Lộc cũng cho biết, hiện đơn vị đã làm thủ tục sang tên, đổi chủ, cấp giấy đăng ký chủ mới cho chiếc xe Honda Dream biển số 38F8-8888 cho anh Nguyễn Xuân Thành (quê Can Lộc, Hà Tĩnh).

Còn việc anh Lê Huy Đức (trú Hà Tĩnh) đăng tải công khai trên mạng xã hội, rao bán chiếc Honda Super Dream, đời 2003, cùng biển số 38F8-8888 với giá lên đến 288 triệu đồng, lãnh đạo Công an thành phố Hà Tĩnh cũng cho hay, đơn vị này đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó Tiền Phong đưa tin, anh Lê Huy Đức (ở Hà Tĩnh) đăng tải thông tin rao bán chiếc Honda Super Dream đời 2003 biển số 38 F8-8888 với giá lên đến 288 triệu đồng.

Khi chiếc xe này rao bán anh Nguyễn Xuân Thành đăng tải thông tin cho rằng bản thân mới chính là chủ sở hữu biển số 38 F8-8888.

Để khẳng định thông tin mình cung cấp, anh Thành gửi thêm hình ảnh chiếc xe Dream biển số 38 F8-8888 đang được người thân sử dụng và phiếu trả lời xác minh phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cấp vào tháng 3/2014. Thông tin thể hiện chủ xe đăng ký lần đầu là một người ở huyện Cẩm Xuyên vào năm 2003.