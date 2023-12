Công an xã giúp 3 cháu nhỏ đi lạc từ Hà Giang sang Yên Bái về với gia đình

TPO - Công an xã Tô Mậu, huyện Lục Yên (Yên Bái) đang phối hợp cùng lực lượng Công an tỉnh Hà Giang để tiếp nhận, bàn giao 3 cháu nhỏ đi lạc về với gia đình.

Ngày 18/12, trao đổi với Tiền Phong, Đại úy Nguyễn Tuyên Hoàng – Trưởng Công an xã Tô Mậu, huyện Lục Yên cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Bắc Quang, Công an TP Hà Giang, Công an huyện Yên Minh (tỉnh Hà Giang) để tiếp nhận, bàn giao 3 cháu bé đi lạc trở về với gia đình.

Trước đó, khoảng 22h, ngày 17/12, Công an xã Tô Mậu nhận được thông tin của người dân thôn Làng Mường, xã Tô Mậu về việc có 3 cháu nhỏ nghi bị lạc đi bộ trên đường tỉnh lộ 171, có dấu hiệu kiệt sức do đói, khát.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã đã có mặt cùng người dân cho các cháu ăn uống và bố trí chỗ ngủ cho các cháu.

Qua khai thác nhanh, Công an xã Tô Mậu xác định 3 cháu cùng 10 tuổi, dân tộc Mông, đều ở thôn Ngài Sảng B, xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, (cách nơi bị lạc gần 300km). Trên người các cháu không có tiền, tài sản, điện thoại, không nhớ số điện thoại gia đình.

Các cháu cho biết, do tò mò muốn đi chơi nên rủ nhau lên xe khách từ huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang đến ngã 3 xã Khánh Hoà, huyện Lục Yên thì phát hiện đã đi quá xa nên xuống xe và đi bộ vào xã Tô Mậu, bản thân không biết đường dẫn đến bị lạc.

Sáng 18/12, sau khi cho các cháu ăn sáng, Công an xã đã trưng dụng phương tiện đưa các cháu từ Tô Mậu sang ngã 3 Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang. Sau đó phối hợp cùng lực lượng Công an huyện Bắc Quang, Công an TP Hà Giang, Công an huyện Yên Minh để tiếp nhận các cháu đưa về bàn giao cho gia đình.