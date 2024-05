Công an vào cuộc vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp ở An Giang

TPO - Công an Thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) đang xác minh, làm rõ thông tin phóng viên bị các đối tượng lạ mặt hành hung khi điều tra việc khai thác khoáng sản trái phép.

Ngày 23/5, Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Công an huyện Chợ Mới, các đơn vị liên quan xác minh thông tin một số đối tượng lợi dụng việc nạo vét ao nuôi cá để khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Trước đó, để điều tra vụ việc này, một nhóm phóng viên báo chí đã bị các đối tượng lạ mặt chặn đường và hành hung.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khu đất của ông Trần Chí Thiện tại xã Long Giang, huyện Chợ Mới (An Giang) có 4 ao nuôi cá, với tổng diện tích đất hơn 25.000m2.

Sau đó, ông Thiện không còn nuôi cá và đã ký hợp đồng với ông Nguyễn Thanh Nam (25 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới) để nạo vét bùn đáy ao, thực hiện từ ngày 1/2 - 1/9/2024, với giá 100 triệu đồng.

Qua làm việc, ông Nam thừa nhận đã đưa phương tiện vào 2 ao cá để nạo vét khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Hiện, ông Thiện đã sang nhượng quyền sử dụng đất (vùng ao nuôi cá trên) lại cho ông Lê Thanh Tùng (50 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre), với tổng diện tích sang nhượng hơn 46.000m2, số tiền trên 10 tỷ đồng.

Ngày 20/5, Công an huyện Chợ Mới phối hợp với đoàn liên ngành của huyện mời các bên liên quan làm việc, yêu cầu dựng nạo vét ao để lấy cát bán; buộc di dời toàn bộ thiết bị, máy móc ra khỏi các ao nuôi cá.

Liên quan tới vụ việc trên, phóng viênN.V.N. của báo Công an TP. HCM phản ánh, trước đó anh cùng một phóng viên cơ quan thông tấn khác đến hiện trường điều tra, ghi nhận việc lợi dụng cải tạo ao nuôi cá để hút trộm cát bán. Phát hiện các phóng viên tới, một nhóm người lạ chặn đường, hành hung.

Tiếp nhận phản ánh, Công an TP. Long Xuyên tiến hành xác minh và ghi nhận có vụ việc trên, xảy ra ngày 29/4, tại xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên. Tuy nhiên, hiện chưa rõ các đối tượng thực hiện hành vi chặn đường và hành hung phóng viên. Vụ việc tiếp tục được Công an TP. Long Xuyên thụ lý.