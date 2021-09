Công an vào cuộc vụ bữa ăn của trẻ mầm non bị tố không đảm bảo dinh dưỡng

TPO - Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Năng – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa chuyển kết luận kiểm tra Trường mầm non Dương Quan cho cơ quan công an để làm rõ một số tố cáo, phản ánh của phụ huynh về bữa ăn của trẻ mầm non.