Công an tỉnh Bình Phước điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt

TPO - Ngày 10/4, đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước chủ trì lễ công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước trao quyết định điều động, bổ nhiệm Thượng tá Ngô Thanh Hòa, Trưởng Công an TP Đồng Xoài đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Phước. Thượng tá Ngô Thanh Hòa sinh năm 1976, quê quán tỉnh Thanh Hóa.

Đại tá Bùi Xuân Thắng cũng trao quyết định điều động, bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1971, quê quán tỉnh Quảng Ngãi), Trưởng Công an huyện Bù Đốp, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an TP Đồng Xoài.

Ngoài ra, Đại tá Bùi Xuân Thắng trao quyết định điều động và bổ nhiệm Thượng tá Lê Tiến Huyên giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Bù Đốp. Thượng tá Lê Tiến Huyên sinh năm 1980, quê quán tỉnh Nghệ An, trước khi bổ nhiệm là Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh.

Tại lễ trao các quyết định, đại tá Bùi Xuân Thắng đề nghị các cán bộ được điều động, bổ nhiệm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, đoàn kết cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.