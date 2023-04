Công an tỉnh Bình Dương điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt

TPO - Ngày 3/4, đại tá Trần Văn Chính – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chủ trì lễ trao quyết định về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, đại tá Trần Văn Chính – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh bổ nhiệm thượng tá Trần Minh Nhựt – Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự giữ chức Trưởng phòng này.

Trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh, điều động, bổ nhiệm đại úy Trần Văn Thông - Trưởng Công an phường Thuận Giao (TP Thuận An) giữ chức Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đánh giá cao năng lực của hai cán bộ được bổ nhiệm. Thượng tá Trần Minh Nhựt có thời gian dài công tác tại phòng Cảnh sát hình sự, đi lên từ cơ sở, có bản lĩnh và nghiệp vụ chuyên ngành vững vàng.

Đối với đại úy Trần Văn Thông, trước khi được điều động, bổ nhiệm chức Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự đã có thời gian dài giữ chức Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thuận An trước khi được điều động giữ chức Trưởng công an phường Thuận Giao. Theo đánh giá, dù ở vị trí, nhiệm vụ nào, đại úy Thông luôn hoàn thành tốt, được sự tín nhiệm cao của tổ chức và nhân dân địa phương.

Sáng cùng ngày, UBND tỉnh Bình Dương cũng công bố quyết định bổ nhiệm công chức đối với bà Trương Hải Thanh - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục - Đào tạo giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Dương.