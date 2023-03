Công an Khánh Hòa điều động cán bộ chủ chốt

TPO - Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động, bổ nhiệm Trưởng Công an TP. Nha Trang và Trưởng Phòng CSĐT Tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Ngày 24/3, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Trưởng Công an TP. Nha Trang và Trưởng Phòng CSĐT Tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, đã trao quyết định điều động, giữ chức vụ Trưởng Phòng CSĐT Tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Khánh Hòa đối với đại tá Trần Văn Giang (Trưởng Công an TP. Nha Trang); trao quyết định điều động, giữ chức vụ Trưởng Công an TP. Nha Trang đối với thượng tá Cao Xuân Thuấn (Trưởng Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa).

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Thế Hùng đã chúc mừng các đồng chí được điều động, giữ chức vụ trong dịp này. Đại tá Nguyễn Thế Hùng đề nghị hai đồng chí sớm tiếp cận với công việc; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu cao vai trò trách nhiệm của người lãnh đạo trong điều hành, quản lý đơn vị; chủ động làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thành ủy và UBND TP. Nha Trang.