Công an tỉnh Khánh Hoà thụ lý điều tra vụ xe Mercedes tông chết người

TPO - Công an huyện Diên Khánh đã chuyển hồ cho Công an tỉnh Khánh Hoà điều tra vụ xe Mercedes tông chết người rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Chiều 17/3, một lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh cho biết, đơn vị đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án vụ xe Mercedes tông chết người lên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hoà thụ lý điều tra.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn vào chiều 3/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh đã phát đi thông báo truy tìm chiếc xe Mercedes tông vào xe máy làm chết người đi trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua thôn Võ Kiện, xã Diên An, huyện Diên Khánh. Tài xế xe Mercedes đã rời khỏi hiện trường sau tai nạn, còn nạn nhân là bà Đoàn Thị V.A. (ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà) được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó 2 ngày. Chồng và con gái của bà V.A cũng bị té ngã nhưng may mắn sống sót.

Như Tiền Phong đã thông tin, Công an huyện Diên Khánh phát hiện, thu giữ 1 ốp nhựa gương chiếu hậu bên phải màu nâu đất của xe ô tô, mặt trong ốp gương có in logo của hãng xe Mercedes cùng dãy chữ và số: A3159436 WZ1.

Đến ngày 7/3, Công an huyện Diên Khánh đã truy tìm được phương tiện cùng tài xế điều khiển xe Mercedes gây tai nạn. Công an đã triệu tập ông Ngô Duy Bình (làm việc ở một chi nhánh ngân hàng ở huyện Diên Khánh, người điều khiển xe Mercedes) để lấy lời khai và tạm giữ phương tiện gây tai nạn để đưa đi giám định.