Công an tỉnh Bình Dương điều động, bổ nhiệm 9 lãnh đạo cấp trưởng phòng

TPO - Công an tỉnh Bình Dương kiện toàn cán bộ lãnh đạo cấp phòng đối với 9 đơn vị trực thuộc. Trong đó có 8 đồng chí thuộc diện điều động và 1 đồng chí được bổ nhiệm.

Ngày 4/10, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương xác nhận với Tiền Phong về việc kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp Trưởng phòng để kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Trước đó dựa trên cơ sở nhận xét, đánh giá về trình độ, năng lực, sở trường, quá trình công tác của từng đồng chí, yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Bình Dương đã họp, thống nhất báo cáo, xin chủ trương Bộ trưởng Bộ Công an để thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cấp Trưởng phòng.

Công an tỉnh Bình Dương quyết định điều động, bổ nhiệm đối với 9 đồng chí, gồm: Thượng tá Võ Thành Trung, sinh năm 1977, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Dương, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Bắc Tân Uyên.

Điều động thượng tá Lưu Minh Hoàng, sinh năm 1979, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Bình Dương.

Bổ nhiệm thượng tá Đặng Đình Hà, sinh năm 1979, Phó chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương.

Điều động thượng tá Nguyễn Thị Hồng Ngọc, sinh năm 1971, Chánh Thanh tra Công an tỉnh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương.

Điều động và bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Ngọc Điệp, sinh năm 1972, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Thanh tra Công an tỉnh Bình Dương.

Điều động thượng tá Nguyễn Tôn Tuấn, sinh năm 1977, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Hậu cần Công an tỉnh Bình Dương.

Điều động thượng tá Nguyễn Văn Lượng, sinh năm 1975, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Dương.

Điều động thượng tá Nguyễn Anh Kiệt, sinh năm 1966, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Bình Dương.

Bổ nhiệm thượng tá Ngô Trọng Sáng, sinh năm 1976, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông, giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương.