Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán

TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.

Liên quan đến việc Công an huyện Krông Pắc khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can có hành vi bán đất trái phép tại dự án cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột, ngày 28/3, đại uý Nguyễn Đức Thắng, Phó Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, đó là hồi chuông cảnh báo.

Thời gian qua, công an huyện này làm việc rất quyết liệt, lập 6 tổ công tác, tuần tra khép kín địa bàn 24/24h. Trường hợp nào vi phạm, lực lượng công an kiên quyết xử lý nghiêm.

Phó trưởng Công an huyện Krông Pắc cho biết thêm, để bắt được xe vi phạm không đơn giản. Lực lượng phải dùng biện pháp nghiệp vụ, mật phục suốt ngày đêm, giữ thông tin tuyệt mật. Bởi nhất cử nhất động của công an hay bị để ý, thậm chí bị theo dõi ngược.

Theo đại uý Thắng, dự án cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột là công trình trọng điểm quốc gia. Dự án này đi qua huyện Krông Pắc hơn 33km (dài nhất tỉnh), trải dài trên 8 xã, có 6 doanh nghiệp thi công.

Do đó, Công an huyện chủ động nắm bắt thông tin dự án, các tuyến đường đơn vị thi công đi qua, các bãi thải (nơi để đổ đất không thích hợp), tình hình an ninh khu vực…, để lên kế hoạch tuần tra, xử lý.

Trước đó, Công an huyện Krông Pắc tổ chức 2 hội nghị với đại diện chủ đầu tư; nhà thầu thi công, công nhân, lái xe… phổ biến quy định, ký cam kết phối hợp, chấp hành pháp luật trong quá trình triển khai dự án.

“Chúng tôi chủ động kiểm tra, giám sát tình hình chấp hành quy định về cư trú, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định. Ngoài tổ chức tuần tra, đơn vị còn tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh từ các cơ quan báo chí, người dân. Khi có hình ảnh vi phạm, biển số xe... Chúng tôi sẽ xác minh, xử lý theo hình thức phạt nguội', đại uý Thắng nhấn mạnh.

Theo số liệu Công an huyện Krông Pắc, từ ngày 15/12/2023 đến ngày 28/3/2024 (tức trong quý I), đơn vị đã xử lý 60 trường hợp xe quá khổ, quá chiều cao, tổng số tiền phạt hơn 761 triệu đồng; tăng 54 trường hợp (tăng 900%) so với cùng kỳ năm ngoái. Trường hợp xe chở vật liệu làm rơi vãi cũng tăng 6 trường hợp (tăng 200%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Như Tiền Phong đưa tin, Công an huyện Krông Pắc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng liên quan đến việc mua bán đất tại dự án đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Đối tượng Nguyễn Hồng Trường (35 tuổi, trú xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc) bị khởi tố về hành vi đưa hối lộ; Đoàn Hồng Trí (49 tuổi), kỹ sư của Cty TNHH Xây dựng cầu đường Hoàng Nam (Cty Hoàng Nam) – 1 trong 6 doanh nghiệp thi công dự án cao tốc Khánh Hoà – Buôn Ma Thuột bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ.

Cụ thể, đối tượng Trí là kỹ sư phụ trách quản lý đào, đắp, vận chuyển đất, lu lèn phần đường trong quá trình thi công cao tốc, nhưng đã nhận tiền của Trường để làm ngơ việc khai thác đất công trình cao tốc đi bán. Trường đã đưa cho Trí 3 lần tổng cộng 25 triệu đồng và được Trí đồng ý cho khai thác hơn 670m3 đất chở đi bán. Đến 0 giờ ngày 9/2, khi các đối tượng đang khai thác đất thì bị tổ công tác của Công an huyện Krông Pắc phát hiện, bắt giữ. Theo kết luận định giá tài sản, hơn 670m3 đất trên có giá trị vào thời điểm tháng 2/2024 hơn 33 triệu đồng.