Công an Thái Bình xác minh tài sản, thu nhập của 10 cán bộ

TPO - Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Công an tỉnh Thái Bình vừa công bố quyết định xác minh tài sản, thu nhập đối với 10 cán bộ thuộc Công an tỉnh trong năm 2025.

Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2025, Thanh tra Công an tỉnh Thái Bình đã tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên để lựa chọn 10 cán bộ thuộc 3 đơn vị được xác minh tài sản, thu nhập năm 2025. Buổi bốc thăm có sự chứng kiến của đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh.

Thiếu tá Nguyễn Duy Hưng, Phó Chánh thanh tra Công an tỉnh, Tổ trưởng Tổ xác minh, đã công bố quyết định, phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của tổ xác minh cũng như trách nhiệm của cá nhân có tài sản, thu nhập được kiểm tra.

Thượng tá Vũ Đình Nghị, Chánh thanh tra Công an tỉnh, nhấn mạnh rằng việc xác minh tài sản, thu nhập là hoạt động thường xuyên, hàng năm của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Công an tỉnh, được thực hiện theo kế hoạch đã được Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt.

Ông cũng đề nghị các đơn vị có cán bộ được xác minh phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết. Các cá nhân liên quan phải cung cấp thông tin minh bạch, trung thực theo yêu cầu của tổ xác minh.

Tổ xác minh sẽ tiến hành kiểm tra theo quy trình của Bộ Công an, đảm bảo khách quan, nghiêm túc và minh bạch.