Công an phát nước miễn phí, tặng quà cho du khách dịp nghỉ lễ 2/9

TPO - Không chỉ tổ chức tuần tra, kiểm soát, giữ gìn trật tự an toàn giao thông; lực lượng Công an huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng còn tổ chức điểm phát nước miễn phí và tặng quà cho người dân về quê nghỉ lễ trên tuyến Quốc lộ 4A, cửa ngõ ra vào của tỉnh.

Với tinh thần xung kích vì cộng đồng, trong các ngày nghỉ lễ (từ 1 đến 4/9); cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên Công an huyện Thạch An tổ chức điểm tặng quà người đi đường, gồm nước sạch đóng chai, bánh kẹo... tại khu vực cổng chào huyện Thạch An; thuộc địa phận tổ dân phố 1, thị trấn Đông Khê trên tuyến quốc lộ 4A. Lực lượng chức năng cũng kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia giao thông luôn tuân thủ luật an toàn giao thông.

Được biết, nhiều năm nay, Công an huyện Thạch An cũng như lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng thường xuyên tổ chức các hoạt động ý nghĩa trên trong các dịp lễ tết như: Tết Nguyên đán, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và 2/9.