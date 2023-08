Sôi nổi Ngày hội An ninh Tổ quốc tại biên giới Cao Bằng

TPO - Ngày 11/8, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, tuổi trẻ 4 lực lượng (gồm Bộ CHQS tỉnh, Biên phòng, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên) phối hợp tổ chức hoạt động “Về nguồn” chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2023) và 18 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2023).

Tham dự chương trình có chị Nông Hồng Diệu, Bí Thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng; đại diện lãnh đạo các đơn vị đồng hành, ngành chức năng và đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Đây là dịp để đoàn viên, thanh niên cùng ôn lại truyền thống 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) đã mưu trí dũng cảm, không quản ngại gian khổ, hy sinh; kiên quyết tấn công tội phạm vì nhân dân phục vụ, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời là cơ hội để tuổi trẻ 4 lực lượng trên địa bàn thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, sát cánh cùng lực lượng CAND và toàn dân trong thực hiện phong trào vì an ninh Tổ quốc.

Nhân dịp này, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ tuổi trẻ 4 lực lượng tặng hoa chúc mừng 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2023). Công an tỉnh Cao Bằng trao tặng 30 suất quà cho hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện Nguyên Bình; Đoàn thanh niên Công an tỉnh trao tặng 300 “Móc khóa đảm bảo An ninh trật tự” cho lực lượng Công an xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình... Điểm nhấn là chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa tuổi trẻ 4 lực lượng tạo không khí vui tươi, đoàn kết, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong các hoạt động an sinh xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ địa phương tham gia hoạt động Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 với các nội dung: Triển khai mô hình “cắt tóc miễn phí”; hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VneID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử; tư vấn, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân và giao lưu thể thao, các trò chơi dân gian như: Kéo co, Lảy cỏ, đẩy gậy...