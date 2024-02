Công an ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo qua mạng

TPO - Kẻ lừa đảo giả danh người thân, cán bộ công an để gọi điện, nhắn tin cho nhiều người ở Hà Tĩnh yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt song các cán bộ công an kịp ngăn chặn.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thời gian qua, công an các địa phương tại tỉnh này đã ngăn chặn thành công nhiều vụ kẻ gian gọi điện, nhắn tin giả danh người thân, công an, cán bộ nhờ chuyển tiền đến số tài khoản lạ.

Theo đó, trưa 25/2, bà H.T.M. (66 tuổi, trú xã Kỳ Phong) đến cửa hàng vàng bạc trên địa bàn làm thủ tục chuyển số tiền 76,5 triệu đồng vào số tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Mạnh Thắng.

Thấy vị khách có nhiều biểu hiện bất thường, chủ tiệm vàng dò hỏi mục đích và âm thầm báo vụ việc cho công an xã. Nhận tin, công an xã mời bà M. về trụ sở xác minh. Bà M. trình bày đã nhận được tin nhắn của con gái đang ở nước ngoài với nội dung "một người bạn làm việc với con có người thân đang nhập viện hôm nay phải lên bàn mổ" và nhờ chuyển hộ tiền vào số tài khoản lạ, mang tên Nguyễn Mạnh Thắng".

Kẻ giả danh còn gửi hình ảnh chụp màn hình đã chuyển tiền thành công 76,5 triệu đồng vào tài khoản của con gái để người phụ nữ 66 tuổi tin tưởng, làm theo yêu cầu. Khi chưa đạt được mục đích, kẻ xấu còn nhắn tin với nội dung. "Nếu mẹ không chuyển tiền, bố bạn con không có tiền trả viện phí, bệnh viện sẽ trả về".

Qua xác minh, công an xác định kẻ xấu lấy hình ảnh và lập tài khoản Facebook giống với con gái bà M. Đối tượng còn dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh tạo hóa đơn chuyển tiền vào số tài khoản rồi gửi cho bà. Trên thực tế, bà M. không nhận được số tiền chuyển khoản nêu trên.

Sau khi được công an giải thích, bà M. Đã không thực hiện theo ý đồ của kẻ lừa đảo.

Tương tự, ngày 26/2, chị T.T.N. (SN 1971, trú xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân) đến trụ sở công an địa phương trình báo việc có đối tượng lạ, gọi điện tự xưng là cán bộ công an. Kẻ lạ thông báo chị N. liên quan đến một đường dây lừa đảo, yêu cầu chị chuyển 20 triệu đồng và làm theo các yêu cầu để phục vụ điều tra. Do đã được công an sở tại tuyên truyền từ trước, người phụ nữ không làm theo lời đối tượng lừa đảo và trình báo sự việc đến công an.

Với thủ đoạn tương tự, gọi điện giả danh người thân, công an, cán bộ Nhà nước, nhiều nạn nhân ở Hà Tĩnh cũng bị các đối tượng lừa đảo liên hệ, yêu cầu chuyển tiền song được công an sở tại ngăn chặn.

Công an Hà Tĩnh đưa ra khuyến cáo với người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo của tội phạm trên không gian mạng. Khi thấy có dấu hiệu bất thường, cần thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp ngăn chặn, xử lý.