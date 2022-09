Công an khuyến cáo các hội lạ, nhóm ‘đen’ trên mạng xã hội

TPO - Lập hội là quyền của công dân, tuy nhiên nhiều đối tượng lập hội nhóm “đen” với những cái tên hội, nhóm không phù hợp với tập quán, pháp luật Việt Nam như: “Hội vỡ nợ muốn làm liều”, “Hội những người trầm cảm muốn tự tự”; “Hội quý bà quý cô rủ nhau vụng trộm”...

Công an tỉnh Hà Nam cho rằng, lập hội là quyền của công dân. Bên cạnh những hội, nhóm tích cực truyền bá kinh nghiệm, hướng dẫn cách làm hay, biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt lan tỏa truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong cuộc sống, trong cộng đồng...thì hiện nay, tình trạng lập hội, nhóm “đen” kích động bạo lực, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…cũng mọc lên như nấm.

Những hội, nhóm này chủ yếu được thành lập trong nước tự đặt ra những cái tên hội, nhóm “lạ lẫm”, không phù hợp với tập quán, pháp luật Việt Nam như, “Hội vỡ nợ muốn làm liều”; “Hội những người trầm cảm muốn tự tự”; “Hội quý bà quý cô rủ nhau vụng trộm:,… Đáng chú ý, những hội, nhóm lạ lẫm này lại thu hút đông đảo thành viên, số lượng rất lớn đủ thành phần, đặc biệt có sự tham gia của giới trẻ, học sinh, sinh viên.

Tham gia hội, nhóm này, người dùng được tư vấn nhiệt tình từ việc sử dụng chất cấm, kể cả ma túy, các chiêu trò trốn nợ, các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cách thức mê hoặc và kiếm tiền từ các “cha nuôi”, “mẹ nuôi”, thậm chí cả môi giới mại dâm, kích động đi cướp tài sản ngân hàng, trộm cắp,…

Vẫn theo cơ quan công an, trước thực trạng trên Chính phủ cũng đã kịp thời ban hành các văn bản quy định, chế tài nghiêm khắc xử lý mang tính răn đe, hạn chế sự phát triển của các hội, nhóm ảo tiêu cực như Nghị định 144/2021, ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình; hay mới đây nhất là Nghị định số 53/2022/NĐ-CP, ngày 15/8/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng.

"Đây là cơ sở pháp lý vững chắc để xử lý các hội, nhóm ảo tiêu cực góp phần dọn “rác” trên không gian mạng" - Công an tỉnh Hà Nam nhấn mạnh.

Để phòng tránh không để các đối tượng lợi dụng dụ dỗ, lôi kéo thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khi tham gia các hội, nhóm trên không gian mạng, Công an tỉnh Hà Nam khuyến cáo người dân: Nâng cao nhận thức của bản thân về thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật đã được ban hành, những kiến thức cơ bản của pháp luật về không gian mạng như Luật An ninh mạng, quyền thành lập hội, nhóm,…

Không tham gia thành lập, kêu gọi thành lập các hội, nhóm 'ảo' mang tính tiêu cực trái đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Tìm hiểu rõ nguồn gốc, xuất xứ, sàng lọc thông tin của các hội, nhóm chính thống có uy tín được pháp luật công nhận, chia sẻ, đăng tải làm lan tỏa những hình ảnh đẹp, câu chuyện hay, những truyền thống văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc đến bạn bè và cộng đồng quốc tế phục vụ cho các hoạt động xây dựng và phát triển cộng đồng tiến bộ, hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Khi phát hiện các dấu hiệu bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tuyển lựa thành viên chống phá Việt Nam, các dấu hiệu lạ hoặc hành vi vi phạm pháp luật khác trên không gian mạng của các hội, nhóm ảo tiêu cực cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết; không truy cập, đăng tải, chia sẻ, phát tán các tin, bài viết xuyên tạc, sai sự thật chưa được các cơ quan chính thống xác nhận, kiểm chứng gây mất ANTT địa phương...