Chủ doanh nghiệp thuê ‘chim mồi' canh chừng nhưng xe quá tải vẫn bị CSGT tóm gọn

TPO - Có doanh nghiệp thuê cả “chim mồi” để canh chừng CSGT nhằm phục vụ hoạt động xe quá tải. Tuy nhiên, chỉ trong 2 tháng, Công an huyện Thanh Liêm (Hà Nam), đã phát hiện và lập biên bản 133 trường hợp, phạt tiền trên 700 triệu đồng, tạm giữ 55 phương tiện.

Ngày 25/8, Công an huyện Thanh Liêm (Hà Nam) cho biết, qua 2 tháng thực hiện “Cao điểm xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông”, Công an huyện này đã phát hiện và lập biên bản vi phạm đối với 133 trường hợp, phạt tiền 700 triệu đồng, tạm giữ 55 phương tiện. Riêng chuyên đề quá tải, cơi nới kích thước thành thùng xe đã phát hiện lập biên bản xử phạt 14 trường hợp với số tiền nộp phạt trên 400 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 12 trường hợp.

Công an huyện Thanh Liêm đánh giá, đến nay, tình hình vi phạm về chở quá trọng tải, cơi nới thay đổi kích thước thùng xe đã cơ bản được kiềm chế; phần lớn các cơ sở, doanh nghiệp, lái xe và nhân dân trên địa bàn đã nhận thức rõ ý nghĩa của việc thực hiện cao điểm, tự giác chấp hành…

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số chủ doanh nghiệp, lái xe vì lợi nhuận chưa tự giác chấp hành, tìm cách đối phó, né tránh việc kiểm soát của lực lượng CSGT bằng nhiều phương thức như, cắt cử, thuê người theo dõi, nắm bắt lịch trình, giờ làm việc của lực lượng CSGT để trốn tránh, thay đổi lộ trình, thời gian vận chuyển.

Một số doanh nghiệp, chủ xe chỉ thực hiện cắt cơi nới đối với một số nhỏ phương tiện trong số nhiều phương tiện của mình để chờ thời cơ hoạt động trở lại. Đáng chú ý, nhiều tài xế không xuất trình giấy tờ liên quan đến phương tiện, gây khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của việc kiểm soát của lực lượng công an.

Để ngăn chặn tình trạng này, thời gian tới Công an huyện Thanh Liêm phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, lập biên bản và kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, Công an huyện Thanh Liêm cũng tăng cường lực lượng duy trì các chốt, thực hiện kiểm soát 24/24h nhằm phát hiện và xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.