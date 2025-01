Công an Đắk Nông tiếp sức người dân trên đường về quê đón Tết

TPO - Trên đường về quê đón Tết, nhiều người dân cảm động khi được lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông tiếp sức bằng những phần quà, nước uống. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ công an đổi mũ bảo hiểm cũ lấy mới đạt chuẩn miễn phí cho người dân.

Những ngày này, nhiều người dân từ TP Hồ Chí Minh lỉnh kỉnh hành trang trên xe máy về quê đón Tết.

Khi vừa qua trạm thu phí trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) nhiều người đi đường bất ngờ khi được lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) và đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Đắk Nông hướng dẫn dừng lại để nhận nước suối, khăn lạnh, bánh mì, sữa, khoai lang, ngô luộc ...miễn phí, sau đó tiếp tục hành trình về quê. Đặc biệt, các chiến sĩ công an đổi mũ bảo hiểm cũ lấy mới đạt chuẩn miễn phí cho người dân.

Chị Hà Thị Thùy Dương cho biết, chị làm việc tại TP Hồ Chí Minh, 4 giờ sáng nay, chị và 2 người con đi xe máy về quê ở huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

"Khi đi qua đây được các chiến sĩ công an mời vào tặng khăn lạnh, nước uống, đồ ăn. Các chú công an còn tặng mũ bảo hiểm mới, đảm bảo chất lượng theo quy định. Chúng tôi cảm động lắm", chị Dương chia sẻ.

Lực lượng Công an Đắk Nông phối hợp với lực lượng y tế của địa phương kịp thời thăm khám, hỗ trợ các trường hợp ốm đau, mệt mỏi khi di chuyển trên đường, bảo đảm an toàn.

Trên đường từ TP Hồ Chí Minh về quê Đắk Lắk, anh Đinh Công Tấn chia sẻ: “Di chuyển bằng xe máy trên quãng đường dài, mọi người khá mệt. Khi đến địa bàn tỉnh Đắk Nông được lực lượng công an ở đây phát tặng nước uống, khăn lạnh, đồ ăn và bố trí sẵn lực lượng y tế để hỗ trợ các trường hợp ốm đau, mệt mỏi. Chúng tôi thấy rất vui và ấm lòng”.

Anh Huỳnh Ngọc Thạch, cán bộ y tế huyện Đắk R’lấp cho biết, chúng tôi đã bố trí cán bộ thay nhau luân phiên ứng trực 24/24h, phối hợp với lực lượng công an kịp thời hỗ trợ các trường hợp ốm đau khi di chuyển chặng đường dài về quê đón Tết.

Đây là năm thứ 6 liên tiếp Công an tỉnh Đắk Nông triển khai chương trình “đồng hành cùng người tham gia giao thông”. Năm nay chương trình được triển khai tại 2 địa điểm gồm: Trạm thu phí Cai Chanh (xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp) từ ngày 23/1 đến ngày 28/1/2025 (nhằm ngày 24-29/12 Âm lịch) và tại Trạm thu phí xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil từ ngày 1/2 đến ngày 3/2/2025 (nhằm ngày 4-6/1 Âm lịch).

Theo Thượng tá Phạm Quốc Lập, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông, đơn vị mời thêm lực lượng y tế địa phương tham gia bố trí cán bộ, phương tiện thường trực 24/24h để kịp thời hỗ trợ, thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho các trường hợp gặp sự cố về sức khỏe. Đơn vị bố trí các tổ bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho các đoàn của người dân tham gia giao thông trong dịp Tết.

Bên cạnh đó, thành lập các tổ hỗ trợ lưu động hoạt động 24/24h trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Đắk Nông để sẵn sàng hỗ trợ người tham gia giao thông gặp sự cố trên đường. Công khai đường dây nóng hỗ trợ Nhân dân cả ngày và đêm với mong muốn ai cũng về đến nhà được bình an.

Toàn bộ kinh phí của hoạt động này do lực lượng Công an quyên góp, ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm nhằm tạo niềm vui, phấn chấn cho người dân về quê an toàn.