Công an Đắk Nông góp công, góp sức hoàn thành 500 căn nhà tặng hộ nghèo

TPO - Với phương châm “Khi dân cần, khi dân khó có công an”, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông góp sức, góp công xây hàng trăm căn nhà tặng các hộ nghèo và gia đình chính sách.

Theo thống kê từ Công an tỉnh Đắk Nông, tính đến ngày 22/5, lực lượng Công an cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh đã đồng loạt khởi công xây dựng 427/500 căn nhà từ nguồn kinh phí của Bộ Công an.

Trong đó có 1 căn đã hoàn thành và nhiều căn đang trong quá trình gấp rút hoàn thiện phần xây dựng thô, đáp ứng mong mỏi, nguyện vọng của bà con để an cư, lạc nghiệp.

Kết quả trên thể hiện quyết tâm cao của lực lượng công an Đắk Nông. Bởi đợt triển khai cao điểm diễn ra vào mùa mưa, việc tìm thợ xây dựng cũng rất khó khăn. Chưa kể giá cả các loại vật liệu xây dựng, nhất là cát xây dựng tăng cao và khan hiếm.

Song với phương châm “Khi dân cần, khi dân khó có công an”, lực lượng công an đã khắc phục mọi khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ đến từng gia đình được hỗ trợ kinh phí xây nhà để tuyên truyền, vận động sớm hoàn thiện mặt bằng.

Lực lượng công an còn cùng người dân vận chuyển vật tư, vật liệu, tháo dỡ nhà cũ, san gạt mặt bằng...; hỗ trợ người dân lập hồ sơ, giải ngân và thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai và nhà ở theo quy định pháp luật, quyết tâm hoàn thành trong tháng 6/2025.

Ông Nguyễn Văn Năng (thôn 2, xã Nam Dong, huyện Cư Jút) phấn khởi khi ngôi nhà mơ ước sắp hoàn thành. "Không chỉ hỗ trợ kinh phí, ngành Công an và chính quyền địa phương đã giúp gia đình tôi hoàn thiện nhà. Chúng tôi rất cảm ơn vì sự quan tâm và giúp đỡ này", ông Năng nói.

Gia đình ông Năng thuộc diện khó khăn với 4 nhân khẩu sống trong nhà tạm bợ. Mỗi mùa mưa đến, căn nhà thấm dột, tạt ướt tứ bề. Từ nguồn kinh phí 60 triệu đồng của Bộ Công an, gia đình góp thêm tiền khởi công xây dựng ngôi nhà 50m².

Ông Trương Văn Tú, Chủ tịch UBND xã Nam Dong (huyện Cư Jút) cho biết, trên địa bàn đang triển khai xây dựng 20 căn nhà từ nguồn kinh phí của Bộ Công an. Lực lượng Công an không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn tham gia khảo sát, khởi công, và vận chuyển vật liệu. Việc làm này thể hiện sự gắn kết giữa quân và dân, tiếp thêm sức mạnh cho người dân vượt qua khó khăn.

Trước đó Bộ Công an đã hỗ trợ tỉnh Đắk Nông 30 tỷ đồng để xây dựng 500 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách.

Bộ Công an cũng đề nghị Công an tỉnh Đắk Nông, với vai trò chủ công, phát huy sức mạnh lực lượng vũ trang, cùng các cơ quan chức năng và Nhân dân hoàn thành chương trình, phấn đấu vượt kế hoạch đề ra (tháng 6/2025).

Dưới đây là một số hình ảnh lực lượng công an hỗ trợ người dân xây nhà: