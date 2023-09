Công an chỉ cách bảo vệ tài khoản Telegram khỏi sự ‘nhòm ngó’ của đối tượng lừa đảo

TPO - Vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã ghi nhận nhiều trường hợp bị xâm nhập tài khoản Telegram với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an TP Hà Nội, trong các trường hợp trên bị hại thường là những người dùng ít am hiểu về công nghệ, coi ứng dụng Telegram là kênh phụ nên không thường xuyên quan tâm đến những biện pháp bảo mật.

Thủ đoạn thường gặp là các đối tượng lừa đảo giả mạo tin nhắn của Telegram hoặc gửi thông báo yêu cầu truy cập vào đường link do đối tượng cung cấp trên tin nhắn, nếu không tài khoản sẽ bị buộc hủy trong vòng 24 - 48 giờ.

Khi nạn nhân truy cập vào đường link sẽ phải cung cấp số điện thoại và quét QR code theo hướng dẫn của đối tượng. Từ các bước này, đối tượng xấu dễ dàng đăng nhập vào tài khoản của nạn nhân nếu bảo mật yếu (một số ứng dụng có tính bảo mật cao sẽ gửi mã xác nhận đăng nhập đến số điện thoại, email hoặc gửi yêu cầu cho phép đăng nhập trên thiết bị mới đến tài khoản khác).

Sau khi xâm nhập thành công, đối tượng nghiên cứu các nội dung tin nhắn của người dùng sau đó mạo danh nhắn tin với người thân để vay tiền và cung cấp số tài khoản của đối tượng nhằm chiếm đoạt. Sau khi nhắn tin xong, đối tượng sẽ xóa tin nhắn nên có thể chủ tài khoản không phát hiện được.

Điển hình là trường hợp anh H. (nạn nhân, trú tại Hà Nội), do lo lắng bị mất tài khoản nên đã thực hiện theo hướng dẫn của các đối tượng và bị các kẻ xấu truy cập vào tài khoản Telegram.

Sau đó các đối tượng đã gửi tin nhắn cho người thân anh H. vay hơn 200 triệu đồng rồi chiếm đoạt. Đến khi người thân gọi điện thoại trực tiếp cho anh H. thì mới phát hiện bị lừa đảo.

Làm thế nào để bảo mật tài khoản?

Công an TP Hà Nội, ứng dụng Telegram được nhiều người sử dụng nhắn tin, gọi điện video, chia sẻ dữ liệu đa nền tảng nhờ các tính tiện dụng, bảo mật và đặc biệt là miễn phí. Khi dần trở nên phổ biến thì đây là môi trường để các đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do đó, người dân cần đề cao cảnh giác khi “bỗng dưng” nhận được đề nghị vay, mượn, chuyển tiền qua mạng xã hội. Trong trường hợp nhận được các đề nghị này cần xác minh lại bằng cách gọi điện trực tiếp qua số điện thoại của người vay, nếu phát hiện các trường hợp nghi vấn thì báo cho cơ quan công an.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân một số thao tác bảo mật tài khoản Telegram như bật tính năng xác thực hai yếu tố (Settings -> Privacy and Security -> Two-step Verification).

Ngoài ra, ứng dụng Telegram có tính năng thông báo đăng nhập, khi người dùng bỗng dưng nhận được thông báo đăng nhập lạ, đó có thể là kẻ xấu. Do đó, thường xuyên kiểm tra các thiết bị đang đăng nhập tài khoản (Settings ->Devices) để kiểm tra cũng như xóa ngay những thiết bị không phải do mình đang sử dụng.

Người dùng cũng nên tắt thông báo nhận tin nhắn từ người lạ để tránh các tin nhắn lừa đảo (Settings -> Privacy and Security -> New chats from unknown users -> Archive and Mute) trên Telegram Premium. Nếu không cần thiết, hãy giấu số điện thoại cá nhân trên Telegram bằng cách sau: Vào Settings -> Privacy and Security -> Phone number Privacy -> Nobody. Ngăn không cho người lạ tự ý thêm mình vào các group bằng cách Settings -> Privacy and Security -> Group & Channel -> My contacts.

Đồng thời tắt chế độ tự động download file từ các group để tránh tải phải những file có chứa mã độc (Settings -> Data and Storage -> Tắt Auto-Download Media).