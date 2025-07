'Conan: Movie 28' - siêu phẩm oanh tạc rạp Việt

Thám tử lừng danh Conan: Dư ảnh của độc nhãn (tựa tiếng Anh: Detective Conan: One-Eyed Flashback) là phần phim thứ 28 trong loạt điện ảnh Detective Conan ra mắt tại Nhật Bản vào tháng 4 và nhanh chóng tạo nên cơn sốt phòng vé với doanh thu vượt 14 tỷ yên. Không chạy theo mô-típ hành động rầm rộ như các phần gần đây, bộ phim gây bất ngờ khi chọn khai thác yếu tố hình sự cổ điển, kết hợp với chiều sâu tâm lý và hồi ức cá nhân.

Câu chuyện bắt đầu với vụ tuyết lở bí ẩn tại dãy núi Nagano khiến thanh tra Yamato Kansuke bị thương nặng và mất đi mắt trái. Gần một năm sau, khi vụ tấn công xảy ra tại Đài quan sát thiên văn Nobeyama, Kansuke nhận ra các dấu vết mới dường như liên quan trực tiếp đến quá khứ chưa khép lại của mình. Một cuộc điều tra song song giữa hiện tại và ký ức được mở ra, không chỉ nhằm truy tìm thủ phạm, mà còn là hành trình bóc tách những tổn thương chưa từng được chữa lành.

Phần phim mới xuất hiện thêm nhân vật chính ngoài Conan.

Không có đối thủ ở rạp Việt

Theo thống kê của Box Office Vietnam, Thám tử lừng danh Conan: Dư ảnh của độc nhãn thu về 119,6 tỷ đồng sau 7 ngày công chiếu, trở thành phần phim Conan có doanh thu cao nhất Việt Nam. Phim hiện không có đối thủ ở rạp Việt.

Phim duy trì hơn 3.000-4.000 suất chiếu mỗi ngày, gấp đôi suất chiếu ở bộ phim đứng thứ 2 về doanh thu là Bộ tứ siêu đẳng: Bước đi đầu tiên. Với thành tích này, không khó để phần phim thứ 28 của Conan thiết lập kỷ lục mới, hướng đến mục tiêu mà Doraemon 2025 đang nắm giữ là phim anime doanh thu cao nhất tại Việt Nam với 169 tỷ đồng.

Từ khi ra mắt tại Nhật Bản và các nước trên thế giới, Thám tử lừng danh Conan: Dư ảnh của độc nhãn tạo nên cơn sốt phòng vé với doanh thu toàn cầu đạt 96,9 triệu USD. Tác phẩm lọt top 20 phim có doanh thu cao nhất thế giới năm 2025, đứng hạng 3 nếu chỉ xét riêng dòng phim hoạt hình.

Bộ phim cũng nằm trong danh sách 10 phim có doanh thu ngày đầu tiên cao nhất lịch sử phòng vé Nhật Bản. Tính đến thời điểm hiện tại, phim đạt tổng doanh thu toàn cầu lên đến hơn 100 triệu USD.

Phần phim giàu tính hoài niệm

Với sự góp mặt của Kogoro Mouri, Haibara Ai, Amuro Tooru và dĩ nhiên là Conan, bộ phim lần theo từng mảnh ghép của ký ức, từ đó làm rõ không chỉ tội ác, mà cả những mối quan hệ còn dang dở, những lời hứa bỏ quên và những góc khuất chưa từng được nói ra giữa các nhân vật.

Không chỉ là phần phim thành công về mặt thương mại, Dư ảnh của độc nhãn còn gây chú ý nhờ lựa chọn khác biệt: Nhường sân khấu cho các nhân vật trưởng thành. Một trong những bất ngờ lớn là sự “trở lại” đúng nghĩa của Kogoro Mouri - người từng bị xem là nhân vật làm nền cho Conan. Lần này, ông không còn là kẻ chỉ biết say xỉn và chờ được “hô biến”, mà thể hiện khả năng suy luận, kinh nghiệm thực địa và tinh thần hỗ trợ điều tra một cách chủ động và thực chất.

“Thám tử ngủ gục” Mouri có nhiều đất diễn hơn.

Dù vậy, trung tâm cảm xúc của bộ phim lại thuộc về Yamato Kansuke - thanh tra mang vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói, nhưng chất chứa đầy tổn thương. Cái mất của anh không chỉ là con mắt trái mà còn là một phần ký ức không muốn nhớ lại. Tình tiết phim dần hé lộ cuộc xung đột nội tâm kéo dài của Kansuke, liên quan đến một vụ án mạng chưa có lời giải, một tai nạn chưa rõ sự thật và những đồng đội từng gắn bó trong đơn vị cảnh sát.

Mối quan hệ giữa Kansuke và đồng nghiệp Uehara Yui trở thành một trong những điểm chạm xúc động nhất phim. Không cần cái chết hay bi kịch lớn, chỉ bằng vài câu thoại và ánh nhìn, khán giả cũng có thể cảm nhận được thứ cảm xúc vừa buốt giá vừa ấm áp giữa hai người từng cùng nhau vượt qua biến cố, nhưng lại đánh mất điều gì đó rất con người trên hành trình làm nhiệm vụ.

Phần nhìn hấp dẫn

Từ cảnh mở đầu với tuyết lở tại Nagano cho tới không khí u tối bao trùm cả đài quan sát, phim mang đậm chất noir - điều hiếm thấy trong các phần phim Conan gần đây. Không còn cháy nổ, rượt đuổi hay những đoạn cao trào gay cấn, bộ phim chọn cách kể tiết chế, trầm lắng nhưng dày đặc cảm xúc.

Phần hình ảnh được đánh giá cao nhờ sự tinh tế trong thiết kế phối cảnh. Những khung hình đặc tả núi tuyết, vệt máu in trên nền trắng, ánh sáng nhòe trong các đoạn hồi tưởng… đều góp phần dựng nên một thế giới vừa thực vừa mộng. Mỗi bối cảnh không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn là phản chiếu trạng thái cảm xúc nhân vật - đặc biệt là Kansuke, người dường như bị kẹt lại giữa hiện thực và ký ức.

Phần hình ảnh được đánh giá cao.

Âm nhạc do King Gnu thực hiện là điểm cộng bất ngờ. Với phong cách indie rock giàu cảm xúc, phần nhạc nền không chỉ hỗ trợ nhịp phim mà còn tăng chiều sâu cho những khoảnh khắc lặng im. Có thể nói, hiếm có phần phim Conan nào mà âm thanh lại "lặng lẽ nhưng vang vọng" đến thế.

Chính điều này làm nên giá trị riêng biệt cho Dư ảnh của độc nhãn - một bản phim giàu tính con người, ít phô trương nhưng lặng lẽ gây dư âm.

Giàu chất trinh thám nhưng thiếu mạch lạc

Bằng cách dấn sâu vào hồi ức, tổn thương và cả những xung đột chưa được hóa giải, phim đưa thương hiệu Conan trở lại đúng với tinh thần hình sự nghiêm túc từng làm nên tên tuổi. Tuy nhiên, chính chiều sâu ấy lại trở thành rào cản với một bộ phận khán giả không đủ kiên nhẫn hoặc thiếu kiến thức nền về các nhân vật liên quan.

Kịch bản lựa chọn cấu trúc hai tuyến thời gian - hiện tại và quá khứ - với nhiều lớp nhân vật, khiến người xem dễ bị lạc trong các mối liên kết phức tạp nếu không theo dõi sát series.

Chưa hết, động cơ của thủ phạm, dù mang tính thời sự và có chiều sâu, lại bị xử lý hơi vội ở phần cuối. Không có cú twist tâm lý nào thật sự đủ lực để tạo nên cảm giác “vỡ òa”, như cách Zero the Enforcer hay The Raven Chaser từng làm được. Câu chuyện khép lại một cách hợp lý nhưng thiếu lực, để lại cảm giác lửng lơ trong lòng người xem.

Vài tình tiết bị xử lý vội vàng.

Đồng thời, một số nhân vật quen thuộc như Haibara Ai hay Amuro Tooru tuy vẫn xuất hiện nhưng không giữ vai trò rõ ràng, chủ yếu chỉ tham gia ở hồi cuối khiến cảm giác "mất cân đối" trong tuyến truyện càng rõ.

Tóm lại, Dư ảnh của độc nhãn không dễ xem. Nhưng với những ai đã đồng hành cùng Conan hơn hai thập kỷ, phần phim thứ 28 này là một điểm dừng cần thiết để nhìn lại.

Tại Việt Nam, Thám tử lừng danh Conan: Dư ảnh của độc nhãn thu về hơn 100 tỷ đồng, hiện đứng thứ hai tại phòng vé, chỉ sau Mang mẹ đi bỏ có Hồng Đào và Tuấn Trần. Điều này cho thấy sức hấp dẫn của nhân vật Conan với khán giả Việt Nam, khi mặt bằng chung người xem vốn không mặn mà với dòng hoạt hình Nhật Bản.