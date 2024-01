Con trai và vợ cũ Đan Trường diện kiến Giáo hoàng Francis

TPO - Cận Tết, người dân làng nướng cá ở Nghệ An đỏ bếp từ 3 giờ sáng, làm việc hết công suất, mướt mồ hôi cho vụ cá lớn nhất trong năm.

TPO - Ngày 23/1, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ đối với Chánh Thanh tra và lãnh đạo công an một số huyện.