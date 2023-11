Cơn lốc siêu chính sách tại Flamingo Heritage Tân Trào City dậy sóng giới đầu tư

Những ngày gần đây, thị trường bất động sản phía bắc đang lan truyền thông tin về một dự án với siêu chính sách, mang lại những lợi ích đặc quyền hiếm có cho nhà đầu tư. Đó chính là Flamingo Heritage Tân Trào City, tọa lạc tại miền đất danh thắng và di sản Tân Trào, Tuyên Quang.

Chủ sở hữu những sản phẩm từ hệ sinh thái bất động sản của Flamingo Holdings luôn được hưởng những chính sách siêu hấp dẫn hiếm có trên thị trường. Riêng với Flamingo Heritage Tân Trào City, những chính sách dành cho các nhà đầu tư đã được nâng lên tầm “siêu chính sách” bởi những ưu đãi vượt bậc chưa từng có.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản nói chung còn đang trầm lắng, dự án Flamingo Heritage Tân Trào City với bộ “siêu chính sách” không chỉ có tác dụng thúc đẩy nhu cầu, mà còn là đòn bẩy cực kỳ hữu dụng tạo điều kiện cho khách hàng có cơ hội sở hữu những sản phẩm bất động sản hiếm có với khoản tiền đầu tư tối ưu.

Với mức đầu tư ban đầu chỉ từ 15% giá trị hợp đồng, khách hàng hoàn toàn có thể sở hữu ngay một căn Villa/Villa shop mang thương hiệu Flamingo tại Flamingo Heritage Tân Trào City, đồng thời nhận hỗ trợ ngân hàng lên tới 70% giá trị hợp đồng với lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong thời gian 18 tháng. Như vậy, chỉ với số vốn dưới một tỷ đồng, nhà đầu tư đã nắm chắc trong tay quyền sở hữu một siêu sản phẩm giá trị, có thể kinh doanh hiệu quả ngay khi nhận bàn giao và hoàn thiện, từ đó mang lại tỷ suất lợi nhuận trên giá vốn vô cùng cao.

Đặc biệt, trường hợp khách hàng đầu tư bằng vốn tự có, tổng giá trị chiết khấu và ưu đãi có thể lên tới 40% - là con số kỷ lục của thị trường. Cụ thể, khách hàng sẽ nhận ngay Chiết khấu không vay trị giá 5% trên tổng giá trị hợp đồng mua bán; cùng với Chiết khấu dòng tiền lên tới 12% trên số ngày và số tiền thanh toán sớm. Tiến độ thanh toán lên tới 9 đợt cũng là điểm cộng để khách hàng được kiểm chứng niềm tin vào siêu tiến độ từ chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, một chính sách cam kết lợi nhuận vô tiền khoáng hậu chưa từng có trên thị trường cũng là điểm để các nhà đầu tư yên tâm “kê cao gối ngủ”: Chương trình “Hỗ trợ Đầu tư hiệu quả” (Quà tặng bằng tiền mặt) trong 2 năm đầu lên đến 7%/năm trên giá trị HĐMB; cùng quyền kinh doanh để Nhà đầu tư có ngay dòng tiền từ 7%/ năm khi nhận bàn giao và hoàn thiện. Chủ sở hữu biệt thự Flamingo Heritage Tân Trào City còn được tặng 04 thẻ All In Passport Diamond với ưu đãi đặc quyền lớn, và 05 đêm nghỉ trải nghiệm không giới hạn hàng trăm tiện ích 5 sao hàng đầu thế giới trong hệ thống các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của chủ đầu tư Flamingo.

Cùng với việc giới thiệu ra thị trường Flamingo Heritage Tân Trào City - một trong Bộ 3 Thành phố điểm đến từ Flamingo Holdings, chủ đầu tư cũng giới thiệu một chương trình chưa từng có: On The Go - Chương trình được xây dựng độc quyền bởi Flamingo Holdings dành riêng cho các chủ sở hữu biệt thự Flamingo. Đây là bước đi quyết liệt và tiên phong từ chủ đầu tư trong thời đại 4.0, giúp chủ sở hữu sản phẩm Flamingo chủ động nắm quyền quản lý, vận hành và khai thác sản phẩm theo thời gian thực và mong muốn thực của bản thân, gia đình và khách hàng. Đây cũng là đặc quyền hiếm có dự án nào trên thị trường có được, thể hiện tầm nhìn và cam kết của chủ đầu tư trong việc không ngừng nâng cao giá trị của sản phẩm bằng những hình thức hỗ trợ thiết thực nhất, sát sườn nhất với quyền lợi của nhà đầu tư. Từ đó, Flamingo Heritage Tân Trào City vừa là một điểm đến mới để thu hút hàng chục triệu khách du lịch, đồng thời cũng là một dự án mở ra khả năng sinh lời hiệu quả cho nhà đầu tư.

Để đảm bảo nguồn vốn của nhà đầu tư phát huy hiệu quả, chủ đầu tư cam kết chắc chắn về tiến độ các công trình. Theo đó, toàn bộ 03 phân khu với hơn 324 căn của dự án sẽ được bàn giao trong năm 2024. Phân khu đầu tiên bàn giao vào quý 2/2024 và phân khu cuối cùng vào quý 4/2024.

Flamingo Heritage Tân Trào City hưởng trọn vẹn lợi thế khi là điểm nút đón tiếp hàng chục triệu lượt khách du lịch, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đến với Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào. “Đón lõng” một lượng khách khổng lồ sẵn có đến với Tân Trào cùng mô hình 10 chữ vàng Check-in, ăn uống, vui chơi, sức khỏe, lễ hội thời thượng, thành phố có thừa khả năng kéo dài chuyến đi của du khách thêm nhiều ngày tại nơi hội tụ đủ cả Núi – Sông – Suối.

Đặc biệt, nhằm phục vụ nhu cầu chụp ảnh rất lớn của du khách khi tới Flamingo Heritage Tân Trào City, chủ đầu tư đã tiếp tục rót vốn thiết kế, thi công nâng cấp toàn bộ các khu vực công cộng như nhà đón tiếp, khách sạn, bãi xe, toàn bộ các vỉa hè trong thành phố…, biến tất cả trở thành những điểm check in chụp ảnh đặc sắc, mang đậm nét Art Color Design độc bản và giữ vững chất nghệ thuật đầy mỹ cảm vốn có của Flamingo. Xây dựng theo trường phái kiến trúc Flamingo Flower and Forest In The Sky, mỗi mái nhà, thảm hoa và tiện ích đều rực rỡ sắc màu độc đáo, mang đến những sản phẩm bất động sản giá trị không ngừng tăng mạnh theo thời gian. Flamingo Tân Trào nắm chắc vị thế “con gà đẻ trứng vàng” cho những nhà đầu tư thức thời, giúp cho khách hàng được hưởng lợi ích lớn từ việc giá trị của biệt thự tăng mạnh sau khi cả Thành phố đi vào hoạt động.

- Chương trình “Hỗ trợ đầu tư hiệu quả” (Quà tặng bằng tiền) lên đến 7%/năm trên giá trị HĐMB trong 2 năm. - Vốn đầu tư ban đầu chỉ từ 15% đến khi nhận bàn giao nhà. - Hỗ trợ ngân hàng lên tới 70% giá trị HĐ với lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc 18 tháng. - Chiết khấu không vay 5% trên tổng giá trị HĐMB. - Chiết khấu 12%/số ngày và số tiền thanh toán sớm. - Tặng 5 đêm nghỉ trên toàn hệ thống Flamingo Group. - Tặng 4 thẻ All In Passport Diamond với ưu đãi đặc quyền lớn từ CĐT.