Con gái ông Obama bị mỉa mai

TPO - Việc con gái cả của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama bị cư dân mạng chế giễu sau khi ra mắt sản phẩm điện ảnh đầu tiên khiến nữ diễn viên kiêm MC gạo cội Whoopi Goldberg bức xúc. Bà lên tiếng bảo vệ Malia ngay trên sóng truyền hình.

Ngày 20/2, Whoopi Goldberg thu hút sự chú ý khi bênh vực con gái cả của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, Malia, trên chương trình trò chuyện The View của đài ABC (Mỹ).

Nữ diễn viên gạo cội đề cập đến việc Malia quyết định bỏ qua họ Obama nổi tiếng, sử dụng nghệ danh Malia Ann để ra mắt phim ngắn đầu tay, The Heart. Trong khi ý định của nữ biên kịch sinh năm 1998 là không muốn bị danh tiếng của cha mẹ ảnh hưởng, một bộ phận cư dân mạng mỉa mai cô làm màu, không biết tận dụng lợi thế để quảng bá cho phim.

“Rõ ràng một số người trên mạng đang chỉ trích cô ấy về điều đó, cho rằng mọi người đều biết cô ấy mang họ Obama, vì vậy che giấu là vô nghĩa. Nếu cô ấy biết mình là Obama, tại sao các vị lại quan tâm? Tại sao các vị lại quan tâm đến việc cô ấy gọi mình là gì? Kể cả cô ấy có gọi mình là Jeanette MacDonald (tên cố diễn viên/ca sĩ người Mỹ nổi tiếng vào những năm 1930), đó là quyền của cô ấy. Nếu tôi có thể là Whoopi Goldberg, cô ấy có thể trở thành bất cứ ai cô ấy muốn! Đây là phụ nữ trưởng thành! Cô ấy không hề nghĩ đến cha mẹ mình”, ngôi sao Sister Act bức xúc tuyên bố.

Chia sẻ của bà Goldberg nhận được sự đồng tình và tràng vỗ tay tán thưởng từ đồng dẫn chương trình cũng như khán giả trong trường quay.

MC Alyssa Farah Griffin phân tích thêm Malia đang trong tình huống làm cũng bị mắng mà không làm cũng hứng chỉ trích.

“Nếu giữ đúng vai trò Malia Obama, cô ấy sẽ nhận được những bình luận như ‘Cô ta đang dựa hơi cha mẹ mình’. Tôi không thể nghĩ ra cái bóng nào lớn hơn việc có cha mẹ là cựu Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Mỹ. Cô ấy đang cố gắng tạo dựng con đường riêng cho mình trong lĩnh vực mới mà cô ấy đang theo đuổi”, cựu giám đốc truyền thông chiến lược Nhà Trắng nói.

Người đồng dẫn chương trình khác là Sunny Hostin cũng bảo vệ Malia. Bà ủng hộ việc ái nữ nhà Obama tự đứng trên đôi chân của mình.

“Cô ấy muốn nói, ‘Không, tôi muốn tự mình làm điều đó’. Đó không phải là điều mọi người mong muốn sao? Tự mình đứng vững, tự làm việc của mình, đừng kiếm tiền bằng tên tuổi”, Hostin bình luận.

Bà Goldberg tán thành quan điểm của hai đồng nghiệp, đồng thời lên án cư dân mạng quá rảnh rỗi. Bà cũng kêu gọi mọi người để Malia yên, đừng dập tắt giấc mơ hay làm tổn thương người khác. Bà khuyên khán giả dành tâm tư để lo lắng về các vấn đề cấp bách hơn như ai sẽ tranh cử tổng thống tiếp theo.

Trước đó, vào tháng 1, Malia Obama lần đầu xuất hiện trên thảm đỏ tại Liên hoan phim Sundance để giới thiệu bộ phim ngắn đầu tay The Heart. Phim do Malia viết kịch bản và đạo diễn, được xếp vào hạng mục Phim viễn tưởng ngắn của Mỹ. The Heart kể về câu chuyện của người đàn ông đang đau buồn vì mất mẹ, đồng thời cố gắng thực hiện yêu cầu kỳ lạ của bà trước khi nhắm mắt.

Trong video Gặp gỡ nghệ sĩ của liên hoan phim, Malia cho biết tác phẩm nói về những đồ vật bị mất, con người cô đơn, sự tha thứ và hối tiếc. Cô hy vọng mọi người cảm thấy bớt cô đơn hơn một chút hoặc ít nhất đừng lãng quên những con người như vậy sau khi xem phim.

Điều đáng nói, thay vì sử dụng họ trong phần giới thiệu, nữ biên kịch trẻ đã bỏ họ Obama, chỉ giữ lại tên và tên đệm – Malia Ann.

Quyết định này gây ra phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Một số người ca ngợi Malia dũng cảm khi tự mình phấn đấu cho sự nghiệp. Trong khi đó, một bộ phận mỉa mai cô chỉ đang cố né tránh khái niệm “nepo baby” – chỉ những đứa trẻ được hưởng đặc quyền nhờ sinh ra trong gia đình nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng.

