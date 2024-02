Nữ thần tượng gây tranh cãi với mốt khoe nội y

TPO - Nhiều người tỏ ra khó chịu với việc Huh Yunjin mặc mốt lộ nội y trong buổi họp báo giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới. Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả bênh vực nữ thần tượng.

Ngày 19/2, LE SSERAFIM tổ chức họp báo giới thiệu về mini-album của nhóm, có tên là Easy, được phát hành vào cùng ngày. Trong dịp này, những cô gái nhà Hybe xuất hiện với phong cách Y2K (xu hướng thời trang lấy cảm hứng từ thập niên 2000) tươi trẻ và cá tính.

Gây chú ý nhất là thành viên Huh Yunjin. Cô mặc áo quây trắng siêu bé kết hợp quần short jean, áo sơ mi phom rộng cùng tất ống chân và giày thể thao. Điều đáng nói, quần jean vốn đã ngắn lại không cài khuy để lộ nội y dáng quần đùi boxer màu xanh.

Hình ảnh mới của Huh Yunjin được chia sẻ và lan truyền trên các diễn đàn trực tuyến Hàn Quốc với nhiều phản ứng trái chiều. Một bộ phận tỏ ra thích thú trước gu ăn mặc táo bạo, nổi loạn của mỹ nhân 23 tuổi. Tuy nhiên, không ít người cho rằng mốt lộ nội y đã lỗi thời, không chỉ không đẹp mà còn phản cảm, vô duyên. Mọi người đổ lỗi cho stylist của nhóm trình độ kém.

Cư dân mạng bình luận: “Âm nhạc của họ ổn, nhưng tôi lại không thích khi nhìn thấy họ vì phong cách của họ dường như phục vụ cho những người đàn ông độc hại”, “Ai mặc quần lót boxer bên dưới quần short jean bó sát? Ngoài ra, cô ấy đang mặc nhãn hiệu đồ lót nam”, “Tôi không thể tin được những gì mình đang thấy. Có chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy?”, “Tôi chỉ muốn cài lại chiếc khuy quần đó”, “Nó không hề tôn dáng đến vậy đâu”, “Không biết có chuyện gì to tát, kiểu thời trang nội y này đã có từ lâu rồi”, “Tôi nghĩ thật dễ thương”, “Cô ấy thật lộng lẫy”, “Theo tôi là đẹp”...

Đây không phải lần đầu LE SSERAFIM gây tranh cãi vì trang phục. Vào 26/1, khi Hybe phát hành đoạn giới thiệu cho Easy, khán giả phát hiện Huh Yunjin và Chaewon mặc quần rất ngắn và hình dáng giống nội y. Cư dân mạng thắc mắc tại sao phụ nữ phải mặc lộ liễu như vậy, đồng thời nhận xét phong cách khiêu khích đó không hề đẹp và phù hợp.

Easy là mini-album thứ 3 của LE SSERAFIM, bao gồm 5 bài hát mới: Good Bones, Easy, Swan Song, Smart và We Got So Much. Trong đó, Chaewon, Sakura, Kazuha và Yunjin tham gia sáng tác Swan Song, Yunjin góp công vào Smart và We Got So Much.

LE SSERAFIM là nhóm nhạc nữ thần tượng Hàn Quốc được thành lập và quản lý bởi Source Music, một công ty con của Hybe, bao gồm 5 thành viên: Sakura, Kim Chaewon, Huh Yunjin, Kazuha và Hong Eunchae. Nhóm hoạt động từ năm 2022.

Huh Yunjin (SN 2001) là ca/nhạc sĩ người Mỹ gốc Hàn. Cô sinh ra ở Seoul, Hàn Quốc, nhưng lớn lên ở New York, Mỹ. Cô không chỉ sở hữu giọng hát nữ cao, còn biết chơi nhạc cụ và sáng tác. Huh Yunjin cũng gây ấn tượng với khuôn mặt xinh xắn và chiều cao 1,72 m.

