Thiên thần nội y biểu tượng của Victoria’s Secret giờ ra sao?

TPO - Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Gisele Bündchen, Tyra Banks, Miranda Kerr và Heidi Klum được đánh giá là 6 thiên thần tiêu biểu nhất của thương hiệu nội y đình đám một thời Victoria’s Secret. Cởi bỏ đôi cánh, họ vẫn là những cái tên hàng đầu của showbiz thế giới.

Dù đã xuống dốc, nhưng vào thập niên 1990 và 2000, khó có thương hiệu nội y nào thành công bằng Victoria’s Secret. Với những buổi trình diễn mang tính biểu tượng và dàn siêu mẫu nội y được gọi bằng danh xưng “Thiên thần”, hãng từng tác động đáng kể đến thời trang và văn hóa đại chúng. Suốt hơn 2 thập kỷ, Victoria’s Secret đồng nghĩa với sự quyến rũ. Hãng không chỉ tạo dựng được đế chế thời trang riêng, còn giúp nhiều cô gái bước lên đỉnh cao sự nghiệp.

Những năm qua, Victoria’s Secret không còn được yêu thích do định hình phụ nữ vào tiêu chuẩn hình thể khắt khe. Hãng phải thay đổi cách nhìn nhận, theo chân các thương hiệu khác tập trung vào tính toàn diện và sự đa dạng. Tuy vậy, các Thiên thần vẫn giữ vị trí đặc biệt trong lịch sử công ty.

Adriana Lima

Adriana Lima là siêu mẫu trình diễn nhiều show của Victoria's Secret. Chân dài Brazil chính thức trở thành Thiên thần vào năm 2000 và rời đi vào năm 2018. Cùng với tuổi tác ngày một tăng, quyết định trên được đưa ra sau khi Lima xem xét tác động từ công việc của cô đối với nhận thức xã hội về hình ảnh cơ thể và tiêu chuẩn sắc đẹp.

Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 1981 không chia tay hoàn toàn với hãng nội y danh tiếng. Năm 2023, cô trở lại Victoria's Secret với tư cách là gương mặt đại diện cho chiến dịch quảng bá nước hoa Heavenly Eau de Parfum. Cùng năm, cô được bổ nhiệm làm đại sứ người hâm mộ toàn cầu đầu tiên của FIFA. Bên cạnh đó, cô cũng dành thời gian chăm sóc con thứ ba, chào đời vào tháng 9/2022.

Tyra Banks

Tyra Banks trở thành Thiên thần Victoria’s Secret vào năm 1995. Với thành tích này, Tyra không chỉ là siêu mẫu nội y người Mỹ gốc Phi đầu tiên của hãng, mà còn trở thành cái tên tiêu biểu của ngành công nghiệp người mẫu thế giới. Năm 2005, cô kết thúc hợp đồng với Victoria’s Secret để khám phá những con đường và cơ hội mới ngoài việc trình diễn catwalk.

Sau đó, cô sáng tạo ra chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng America's Next Top Model. Ngoài ra, cô từng đảm nhận vai trò MC show America’s Got Talent.

Tyra Banks thường xuyên đóng góp tiếng nói trong sự phát triển của ngành thời trang theo hướng toàn diện và đa dạng hơn. Chân dài sinh năm 1973 ủng hộ Victoria's Secret chuyển đổi từ Angels (Thiên thần) sang VS Collective – nhóm ủng hộ sự thay đổi tích cực.

Gisele Bündchen

Gisele Bündchen trở thành Thiên thần vào năm 1999 và giữ vai trò đó cho đến năm 2006. Theo StyleCaster, quyết định từ bỏ của siêu mẫu sinh năm 1980 bị ảnh hưởng bởi định kiến ngày càng tăng với công việc người mẫu nội y và mong muốn phát triển các khía cạnh khác trong sự nghiệp cũng như cuộc sống.

Năm 2015, ngôi sao Brazil từ giã sàn diễn sau khi kết thúc show Colcci trong Tuần lễ thời trang Sao Paulo. Kể từ đó, cô hoạt động tích cực trong công tác nhân đạo và bảo vệ môi trường. Năm 2018, cô phát hành cuốn Lessons: My Path to a Meaningful Life, chia sẻ những kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về cuộc sống và sự nghiệp người mẫu.

Về đời tư, cô kết thúc cuộc hôn nhân 13 năm với Tom Brady vào năm 2022. Hiện tại, siêu mẫu 8X được cho là hẹn hò với huấn luyện viên cá nhân Joaquim Valente.

Heidi Klum

Heidi Klum trở thành Thiên thần Victoria's Secret vào cuối những năm 1990. Cô làm việc với thương hiệu trong 13 năm trước khi phát triển theo hướng khác. Sự nghiệp của cô với Victoria's Secret được đánh dấu bằng nhiều khoảnh khắc đáng chú ý, bao gồm cả việc trình diễn trên sàn Catwalk khi đang mang thai.

Từ bỏ danh xưng “Thiên thần”, cô vẫn là nhân vật quan trọng trong ngành thời trang và giải trí. Cô củng cố quyền lực trong ngành với tư cách là người dẫn chương trình, giám khảo và điều hành sản xuất Project Runway – chương trình tìm kiếm nhà thiết kế thời trang không chuyên. Cô cũng làm giám khảo cho nhiều chương trình truyền hình khác như German's Next Topmodel, Making the Cut, America’s Got Talent...

Mỹ nhân sinh năm 1973 đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người chồng thứ ba kém 16 tuổi, Tom Kaulitz. Ngoài ra, cô có người nối nghiệp khi con gái Leni từng bước tạo dựng tên tuổi trong ngành người mẫu.

Miranda Kerr

Miranda Kerr là Thiên thần gốc Australia đầu tiên của Victoria’s Secret. Cô bắt đầu đeo cánh vào năm 2007. Đây là cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp người mẫu của chân dài sinh năm 1983. Theo Business Insider, vào năm 2013, Kerr quyết định không gia hạn hợp đồng với Victoria's Secret, với lý do lịch trình bận rộn.

Khác với 5 người đẹp còn lại, Kerr không còn mặn mà với nghề người mẫu. Năm 2017, cô kết hôn với tỷ phú kiêm CEO Snapchat Evan Spiegel. Họ có với nhau hai con. Cùng với việc làm vợ và làm mẹ, Kerr dồn tâm huyết vào công việc kinh doanh, tiêu biểu là phát triển dòng sản phẩm chăm sóc da Kora Organics.

Alessandra Ambrosio

Alessandra Ambrosio bắt đầu hành trình làm Thiên thần của Victoria's Secret vào năm 2005. Suốt 12 năm gắn bó với hãng nội y, cô xây dựng được vị thế và tầm ảnh hưởng đáng kể trong ngành người mẫu. Năm 2017, cô từ bỏ đôi cánh, đánh dấu sự kết thúc của một chương lừng lẫy trong sự nghiệp.

Kể từ đó, Ambrosio theo đuổi vai trò diễn xuất và xuất hiện nhiều lần trên truyền hình. Cô cũng thành lập thương hiệu thời trang và phong cách sống của riêng mình, Ále by Alessandra, hợp tác với nhà bán lẻ Cherokee của Mỹ, tập trung vào trang phục thường ngày đến những bộ cánh trang trọng dành cho phụ nữ trẻ.

