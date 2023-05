Thiên thần nội y thông báo mang thai bằng ảnh bán nude

TPO - Siêu mẫu Josephine Skriver thông báo đang mang thai con đầu lòng với chồng Alexander DeLeon bằng loạt ảnh bán khỏa thân trên Instagram.

Ngày 9/5, Josephine Skriver đăng loạt ảnh bán khỏa thân trên tài khoản Instagram cá nhân. “2+1”, cô chú thích kèm hình trái tim màu đỏ. Trong ảnh, cựu thiên thần Victoria's Secret dùng hai tay che ngực trần để lộ bụng bầu trong chiếc quần jean dài không cài khuy.

Người đẹp 30 tuổi cũng chia sẻ bức ảnh selfie cùng chồng Alexander DeLeon khi đang ở trong phòng khám với bác sĩ và hình ảnh siêu âm của đứa con đầu lòng.

Loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Ở phần bình luận, nhiều bạn bè của Josephine để lại bình luận chúc mừng.

“Bí mật được tiết lộ. Tôi rất mừng cho hai bạn”, siêu mẫu Bồ Đào Nha Sara Sampaio viết.

Loạt thiên thần nội y khác là Jasmine Tookes, Romee Strijd, Elsa Hosk cũng chia sẻ niềm vui với người bạn thân thiết.

Cuối ngày, Josephine tiếp tục ăn mừng niềm vui làm mẹ bằng cách nhảy bài Always Be My Baby khi đang thực hiện buổi chụp hình mang thai khác. Cô cũng đăng ảnh selfie ôm bụng bầu trong phòng trang điểm trên Instagram Story.

Ngoài phần bụng nhô ra, Josephine dường như không có sự thay đổi về vóc dáng. Trước khi có tin vui, người đẹp cao 1,8 m, nặng 54 kg và có số đo ba vòng là 76-55,8-86 cm.

Josephine Skriver sinh năm 1993 tại Copenhagen, Đan Mạch. Cô được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, do đó thường được gọi là "thiên thần ống nghiệm".

Cô được gợi ý trở thành người mẫu khi còn là thiếu nữ trong chuyến đi chơi đến New York. Sau đó, cô theo đuổi sự nghiệp làm mẫu chuyên nghiệp tại quê nhà trước khi vươn xa tầm quốc tế.

Tháng 2/2011, Josephine lần đầu ra mắt tại New York Fashion Week khi trình diễn cho hai thương hiệu đình đám Calvin Klein và Rag & Bone. Sau đó, cô được mời tham gia các chiến dịch quảng cáo của Armani, Balmain, Gucci, Max Mara, Tom Ford và nhiều nhãn hàng thời trang khác. Bên cạnh đó, cô cũng xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng như Vogue, Vogue Italia, Vogue Germany, V, Dazed, W Magazine hay Interview...

Năm 2013, Josephine gia nhập đội ngũ "chân dài" của Victoria's Secret Fashion Show. Ba năm sau, cô được Victoria's Secret chính thức vinh danh là "Thiên thần".

Ngoài ra, Josephine cũng là gương mặt được tạp chí áo tắm lớn nhất hành tinh Sports Illustrated Swimsuit lăng xê.

Josephine Skriver kết hôn với thủ lĩnh ban nhạc rock The Cab trong buổi lễ thân mật ở Cabo San Lucas vào tháng 4/2022 sau khi hoãn đám cưới ban đầu do đại dịch COVID-19. Họ đính hôn vào tháng 11/2018 sau 5 năm hẹn hò. Chuyện tình đẹp bắt đầu khi Skriver đăng bài trên Twitter nói về sự say mê của cô đối với âm nhạc của Deleon. Sau đó, hai người bắt đầu nhắn tin qua lại.

Tháng 4 vừa qua, Josephine kỷ niệm 1 năm ngày cưới trên mạng xã hội. Cô gọi cuộc hôn nhân với chồng hơn 4 tuổi là một trong những niềm vui lớn nhất đời.

“Anh là người bạn tốt nhất, nơi an toàn, gia đình và nhà của em. Em cảm ơn vũ trụ mỗi ngày vì đã giúp chúng ta chạm mặt nhau trên đường đời. Ở với anh, cuộc sống trở thành chuyến phiêu lưu điên rồ nhất”, cô viết.

Tú Oanh