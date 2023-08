Côn Đảo mưa kỷ lục trong 57 năm

TPO - Lượng mưa chiều 29/7 tại Côn Đảo là 178,1 mm, trở thành ngày có lượng mưa lớn nhất trong tháng 7 ghi nhận ở khu vực này, vượt qua kỷ lục được thiết lập vào năm 1966. Nhiều nơi ở Tây Nguyên, Nam Bộ ghi nhận kỷ lục mưa lớn thời gian qua.

Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ vừa trải qua một tháng 7 mưa lớn bất thường. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động tăng cường nên nhiều ngày trong tháng, khu vực này có mưa dông trên diện rộng, trong đó nửa cuối tháng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa trong tháng 7 ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 50-100%, có nơi trên 100%.

Đáng chú ý, một số nơi đã quan trắc được giá trị lượng mưa ngày và tổng lượng mưa tháng vượt giá trị lịch sử so với cùng thời kỳ tháng 7.

Ngoài Côn Đảo, kỷ lục được ghi nhận tại Rạch Giá, Kiên Giang. Ngày 29/7, khu vực này ghi nhận lượng mưa 229,8 mm, trở thành ngày có lượng mưa lớn nhất trong tháng 7 ở đây, vượt qua kỷ lục thiết lập vào 32 năm trước.

Tại Cần Thơ và Hậu Giang, mưa lớn kỷ lục cũng được ghi nhận vào 29/7, phá vỡ kỷ lục trước đó. Riêng tại Trà Nóc (Cần Thơ), lượng mưa ngày 3/7 cũng vượt qua giá trị lịch sử.

Ngoài ra, 10 trạm khí tượng ở Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ cũng ghi nhận lượng mưa trong tháng 7 cao nhất lịch sử, tập trung ở Bình Thuận, Kon Tum, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng.

Tại đèo Bảo Lộc, nơi xảy ra vụ sạt lở làm 4 người chết, lượng mưa trong 3 ngày (từ 19h ngày 28/7 đến 19h ngày 31/7) lên tới 296 mm. Nhiều nơi khác ở Tây Nguyên, Nam Bộ cũng ghi nhận lượng mưa rất lớn trong 3 ngày qua như Quảng Thành (Đắk Nông) 287 mm, Đức Phú (Bình Thuận) 280 mm, Rạch Giá (Kiên Giang) 258 mm.

Cùng với mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất đã xảy ra ở nhiều nơi, gây thiệt hại về người và của.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong tháng 8, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nhiều ngày có mưa rào và dông do tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động, cục bộ có ngày xuất hiện dông mạnh kèm mưa lớn, mưa tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối. Dự báo tổng lượng mưa trong tháng 8 ở Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Ngược lại với miền Nam, miền Bắc và miền Trung đón tháng 7 khô hạn. Tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 20-50%. Riêng khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, một số nơi như Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế thấp hơn từ 60-80% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Dự báo trong tháng 8, lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ tiếp tục thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-25%, riêng Lai Châu - Điện Biên ở mức xấp xỉ, khu vực Trung Bộ phổ biến thấp hơn từ 15-30%.