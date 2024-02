Coi chừng chiêu 'đòi tiền' cho bị hại của luật sư giả

TP - Mặc dù đã được cảnh báo, song vẫn có nạn nhân dính bẫy lừa đảo liên hoàn trên không gian mạng với chiêu trò mạo danh luật sư giúp nạn nhân lấy lại tiền bị lừa đảo.

Nạn nhân là những người từng bị lừa

Mặc dù cơ quan chức năng đã cảnh báo về chiêu trò mạo danh luật sư giúp “thu hồi lại tiền bị lừa đảo” cho nạn nhân, vừa qua, chị L. (SN 1981, trú tại Ba Đình, Hà Nội) vẫn bị các đối tượng giả là những người hành nghề luật lừa đảo chiếm đoạt số tiền 125 triệu đồng.

Trước đó, chị L. bị lừa hơn 200 triệu trên mạng và liên hệ trang Facebook quảng cáo “Công ty Luật hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo”. Sau đó, chị L. được các luật sư giả từ Facebook này hướng dẫn đóng phí thu hồi tiền. Do mong muốn lấy lại số tiền lớn đã mất, chị L. chuyển tiền và phát hiện mình tiếp tục bị lừa.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hàng loạt các trang giả danh luật sư đăng bài quảng cáo “thu hồi lại tiền lừa đảo” như: Thu hồi tiền bị treo - lấy lại tiền bị lừa”; “Hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo; Luật Sư - Hỗ Trợ Thu Hồi Tiền Lừa Đảo”; “Thu Hồi Tiền Treo”- “Tiền Lừa Đảo Không Đóng Mã Lệnh Không Phí Trước”; “Hỗ Trợ Thu Hồi Tiền Lừa Đảo qua các App Ảo...”.

Các trang này đăng tải hình ảnh của các luật sư với những dòng giới thiệu có khả năng: “Hỗ trợ thu hồi tiền bị treo trên không gian mạng, chuyển nhầm số tài khoản, tiền kẹt trong các app sàn thương mại điện tử”... với chi phí thấp nhằm thu hút những người từng bị lừa đảo liên hệ. Những trang này không cung cấp số điện thoại mà chỉ liên lạc bằng hình thức nhắn tin qua Facebook, Zalo, Telegram...

Vừa qua, Công an TP Hà Nội cũng phát hiện nhiều tài khoản giả mạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) “hỗ trợ giúp đỡ” các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng, “thu hồi” lại tiền.

Theo cơ quan công an, đánh vào tâm lý bị hại từng bị lừa đảo mong muốn lấy lại số tiền đã mất, những đối tượng xấu còn giả danh cán bộ an ninh mạng giới thiệu sẽ “hỗ trợ thu hồi tiền bị lừa” từ các sàn chứng khoán, sàn thương mại điện tử, app lừa đảo với thủ tục nhanh chóng, hiệu quả, “cam kết lấy lại được tiền đã bỏ ra sau 24h”. Sau đó, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân làm nhiệm vụ để rút tiền treo trên hệ thống. Khi có người chuyển tiền, các đối tượng thông báo tài khoản ngân hàng bị lỗi và không cho rút tiền về.

Điển hình, chị H. trú tại Hà Nội sau khi bị lừa 100 triệu đồng khi tham gia làm cộng tác viên online đã liên hệ với tài khoản Facebook giới thiệu là Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để giúp lấy lại tiền bị lừa đảo qua mạng.

Nạn nhân được hướng dẫn thu hồi tiền bằng cách tham gia vào trang web chơi cờ bạc online và "an ninh mạng" sẽ "hack" vào 2 khung giờ, đảm bảo "đóng tiền đặt lệnh sẽ thu được lãi". Sau một vài lần thực hiện thành công, các đối tượng thông báo chị phải nạp thêm nhiều tiền hơn. Khi chị H. chuyển 300 triệu đồng, các đối tượng đã chiếm đoạt.

Luật sư cũng chỉ có thể tư vấn giải quyết vụ việc theo quy định

Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, khẳng định đây là hành vi lừa đảo. Các đối tượng đánh vào tâm lý bị hại muốn lấy lại tiền, kể cả có mất bao nhiêu % số tiền bị lừa vẫn chấp nhận.

“Ngay cả bản thân tôi cũng không có khả năng để giúp thu hồi tiền cho các bị hại mà chỉ có thể tư vấn giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật là hướng dẫn họ làm đơn trình báo đến cơ quan công an để tố giác tội phạm” - luật sư Thơm nói và cho biết thêm, không có một cơ quan, tổ chức, cá nhân nào ngoài lực lượng công an có thể thụ lý giải quyết vụ việc theo thẩm quyền. Nếu ai nhờ các đối tượng giả mạo luật sư giúp, nộp phí thì hãy xác định là bị lừa tiếp lần thứ 2”, luật sư Thơm chia sẻ.

Theo luật sư Thơm, mọi người cần thận trọng, tìm hiểu kỹ hoặc tham vấn trước khi đầu tư chuyển tiền qua các nền tảng mạng xã hội.

“Đầu tư vào mạng là ảo nhưng tiền của mình là thật. Hãy luôn ghi nhớ, không bao giờ có mô hình đầu tư kinh doanh nào mà lại cam kết, hứa hẹn lợi nhuận, có thể lên đến vài chục % một tháng. Đó chỉ có thể là lừa đảo” - luật sư Thơm chia sẻ.