Cổ tích 'kỳ quang' An Hảo

Chuyện kể rằng: Vào ngày lập đông của năm 2019, trên vùng đất An Hảo (An Giang) vốn cố hữu yên bình và trầm mặc, ánh Sao Mai đã xuất hiện lấp lánh chiếu sáng giữa sương sớm hạ tràng. Vì tinh tú ấy tỏa ra một nguồn năng lượng mới, một sức mạnh chuẩn bị bùng nổ và lan truyền khắp Thất Sơn thanh tịnh.

Câu chuyện thứ 1002

Ngôi sao mai đã đem theo hy vọng và tình yêu đất nước. Nó gợi mở những giấc mơ và khát khao thúc đẩy những con người trên vùng đất An Hảo cố gắng từng ngày để đổi đời vươn cao trên con đường tiến bộ. Nhờ nỗ lực và tâm huyết của nhà đầu tư, sự đồng thuận của chính quyền địa phương các cấp và sự ủng hộ của người dân đã giúp mảnh đất An Hảo tỉnh giấc và hàn gắn những vết thương trong quá khứ. Từ đó, bắt đầu cho hành trình phi nước đại và trở thành một nơi quan trọng đối với sự phát triển của An Giang nói riêng cũng như Việt Nam nói chung.

Và thứ đã mở đầu cho toàn bộ câu chuyện đẹp này chính là Nhà máy ĐMT An Hảo, một công trình đột phá mang tính biểu tượng và bắt nhịp với xu hướng của thời đại của kỷ nguyên “năng lượng xanh”. “Kỳ quang” ấy nằm trên vùng bán sơn địa của Thiên Cấm Sơn - nơi được mệnh danh “nóc nhà của đồng bằng sông Cửu Long”.

Đưa vân tiêu về mặt đất

Từng thảm pin mặt trời san sát với nhau tạo thành ma trận gương phẳng trong veo rọi bóng bầu trời xanh cao. Tất cả những gì thấy được chỉ có ánh sáng và sự sống. Với diện tích rộng lớn bạt ngàn trải dài xen mình cùng với cánh đồng xanh mướt bao la khiến ta cảm thấy như đất trời hòa vào làm một.

Sự kết hợp hoàn mỹ

Có lẽ chẳng ở đâu giống như Nhà máy An Hảo. Nếu như những nhà máy khác chỉ tập trung vào sản xuất riêng biệt để phát huy tối đa hiệu suất cung cấp điện thì nơi đây lại ngược lại. Sẵn sàng dành ra một quỹ đất riêng để phát triển thành một khu du lịch sinh thái. Điều này đã khẳng định được phong cách khác biệt và sự sáng tạo độc đáo không phải tuân theo bất cứ khuôn khổ nào.

Cảm hứng từ tâm linh

Mọi câu chuyện ý nghĩa về sự đẹp đẽ cũng bắt đầu từ hình ảnh phiến đá bàn tay Phật bình tọa ở đây từ những ngày đầu tiên xây dựng. Câu chuyện đằng sau đó là một sự bí ẩn nhưng nó đã mang lại tình cảm và điềm lành cho Nhà đầu tư và con người nơi đây. Hơn thế nữa, trên đỉnh núi Cấm, còn là thánh tích Phật của vùng Bảy Núi.

Khu tham quan được xây dựng xung quanh Nhà máy ĐMT An Hảo và ngay tại phiến đá Bàn Tay Phật khổng lồ là một khu thiền tĩnh tâm và thanh tịnh với những hoa viên ngũ sắc, hàng cây cổ thụ tỏa bóng mát quanh năm.

Hồ Thiên Cảnh được dẫn nguồn từ suối Thanh Long trên đỉnh Thiên Cấm Sơn Chính mạch nước thiêng ấy đã ươm mầm và tưới xanh cho thế giới hoa rực sắc, tô điểm cho vùng không gian đại ngàn luôn cuộn trào sức sống mới .

Mang khí vận vương triều

Người đã đầu tư khai phá và có công đánh thức và biến hóa vùng đất An Hảo khó khăn ngày nào trở thành kinh đô ánh sáng của điện thái dương đến từ xứ Thanh xinh đẹp - mảnh đất của những vương triều và các bậc hiền tài .

“Kỳ quang” An Hảo vừa là sự tìm kiếm tiềm năng mới cũng như một món quà mà nhà đầu tư dành tặng cho “mảnh đất tình người” An Giang. Miền Tây thân thương đầy nắng và gió, xây dựng công trình này thì chẳng thể nào hợp lý hơn. Mong rằng nơi đây sẽ trao và khơi dậy niềm cảm hứng cho những thế hệ trẻ mai sau. Họ luôn mang trong mình nhiều nhiệt huyết khát vọng xây dựng cống hiến thêm nhiều dự án mới cho quê hương. Còn ngày hôm nay, nhà máy ĐMT An Hảo vẫn luôn chào đón tất cả mọi người ghé đến để chạm tay vào “Cổ tích của kỳ quang xanh An Hảo” giữa cuộc đời.