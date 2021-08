Cơ quan tình báo hé lộ người đề xuất nối lại đường dây liên lạc Hàn Quốc - Triều Tiên

TPO - ASEAN và Nhật Bản vừa nhất trí cần phối hợp bảo đảm hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, trong đó có an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông, khi tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới vẫn tiềm ẩn những nguy cơ gây bất ổn và còn diễn biến phức tạp, đáng quan ngại, nhất là trong bối cảnh khó khăn, thách thức hiện nay.