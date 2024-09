Cơ quan quản lý, hiệp hội chung sức thúc đẩy phát triển ngành dệt may, da giày Việt Nam

TPO - Ngày 26/9, Bộ Công Thương và Tổ chức Sáng kiến và thương mại bền vững Hà Lan (IDH) tổ chức ký “Bản ghi nhớ hỗ trợ phát triển bền vững ngành Dệt may và Da giày Việt Nam”.

Sự kiện cũng chính thức hóa hợp tác giữa Bộ Công Thương, IDH và các Hiệp hội trong lĩnh vực dệt may và da giày trong việc xây dựng, triển khai các sáng kiến và hoạt động ưu tiên về phát triển bền vững ngành dệt may và da giày phù hợp với các chủ trương và chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về phát triển bền vững, sản xuất và tiêu dùng bền vững, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, kinh tế tuần hoàn, ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) cho biết, Dệt may và Da giày là những ngành hàng xuất khẩu chủ lực, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, góp phần tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, thúc đẩy lối sống văn hóa tiêu dùng mới, phát triển chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo bà Giang, ngành Dệt may, Da giày trên thế giới nói chung và Việt Nam là ngành đang phải đối mặt với áp lực thách thức về sử dụng tài nguyên, năng lượng, và gây tác động đến môi trường tự nhiên.

Việc hợp tác giữa Bộ Công Thương với IDH, các hiệp hội và các bên liên quan trong khuôn khổ Bản ghi nhớ sẽ góp phần đẩy mạnh việc áp dụng, nhân rộng các mô hình phát triển bền vững, mở rộng thị trường đối với các sản phẩm thân thiện môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp Dệt may và Da giày trong nước, góp phần thực hiện cam kết quốc tế của Việt Nam về phát triển bền vững và biến đổi khí hậu trong thời gian tới.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển ngành Dệt may và Da giày đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, các chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 – 2030, chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030.

Theo bà Giang, thời gian qua, Bộ Công Thương đã triển khai một số nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp dệt may và da giày nói riêng áp dụng thí điểm một số giải pháp và mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tới đây, ngoài các nhiệm vụ trên, bộ sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ liên quan kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực ngành Công Thương. Qua hợp tác với IDH và các hiệp hội, việc hỗ trợ các doanh nghiệp Dệt may và Da giày sẽ là một trong nội dung được ưu tiên.

Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) cho biết, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đang sử dụng 1,9 triệu lao động. Nếu tính cả các lao động dệt may ở các hợp tác xã, các doanh nghiệp hoạt động trong ngành thì lên tới 3,2 triệu người. Về kim ngạch, riêng dệt may xuất khẩu khoảng 42 - 45 tỷ USD/năm. Dự kiến năm nay kim ngạch dệt may đạt 44 tỷ USD. Cộng với ngành da giày, kim ngạch xuất khẩu cả hai ngành đạt tới 70 tỷ USD. Trong bối cảnh toàn cầu đang đẩy mạnh phát triển bền vững, ngành dệt may sẽ có nhiều cơ hội nâng cấp phát triển, nhưng cũng phải đối mặt với những thách thức rất lớn.

“Dệt may là ngành hàng xuất khẩu chuyên đưa hàng vào các thị trường khó tính, và đòi hỏi phải đáp ứng các yêu cầu cao về lao động, yêu cầu về chống lao động cưỡng bức, bảo vệ môi trường, cùng với đó là những đạo luật về tra soát chuỗi cung ứng. Từ đầu năm 2008 ngành dệt may đã có ban chuyên hoạt động về phát triển bền vững. Việc ký kết hợp tác dài hơi với các bộ ngành với lộ trình thực hiện cụ thể như lễ ký kết hôm nay là sẽ hỗ trợ rất lớn với các doanh nghiệp dệt may thông qua các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và tài chính”, ông Cẩm nói.

Cũng theo ông Cẩm, việc ký MOU giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các Hiệp hội Dệt May và Da Giày với sự hỗ trợ kỹ thuật của IDH là hết sức cần thiết nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và người lao động trong việc tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn lao động, môi trường của các thị trường nhập khẩu.

Tham gia ký MOU, VITAS mong muốn làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp dệt may với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc ban hành các quy định phù hợp thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời tận dụng hiệu quả sự hỗ trợ kỹ thuật, chuyên gia, tài chính của IDH trong các hoạt động của doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững, tiết kiệm năng lượng, tăng trưởng xanh và kinh doanh tuần hoàn.

Ông Pramit Chanda, Giám đốc Toàn cầu của Chương trình Dệt may và Sản xuất, IDH, cho biết, bản ghi nhớ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững, nâng cao hiệu quả năng lượng và thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn.

“Bằng cách kết hợp nỗ lực giữa đối tác công và tư, chúng tôi hướng tới việc tạo ra giá trị bền vững cho doanh nghiệp, cộng đồng và xã hội, góp phần vào sự tăng trưởng xanh của Việt Nam và phù hợp với các mục tiêu bền vững của Việt Nam và quốc tế. Sự hợp tác này sẽ giảm thiểu dấu ấn môi trường của các lĩnh vực xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, biến đổi chúng theo các tiêu chuẩn toàn cầu", ông Pramit Chanda cho hay.

Đại diện các Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), Hiệp hội Bông sợi Việt Nam (VCOSA) và Hiệp hội Da giày và Túi xách Việt Nam (LEFASO) có mặt tại sự kiện cũng cho biết, việc hợp tác này sẽ thúc đẩy việc tham gia, đóng góp của các doanh nghiệp góp phần đẩy mạnh thực hiện các sáng kiến về phát triển bền vững. Đồng thời, nhấn mạnh đến nhu cầu của các doanh nghiệp trong việc đổi mới, áp dụng các giải pháp, mô hình bền vững trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển các chuỗi bền vững đáp ứng yêu cầu, quy định về phát triển bền vững trong giai đoạn tới đây.

Dự kiến, các bên sẽ trao đổi, chia sẻ thông tin về chính sách, chiến lược, chương trình hành động, kế hoạch, quy định về phát triển bền vững trong các lĩnh vực ngành Dệt may, Bông sợi và Da giày Việt Nam cũng như chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, các sáng kiến đổi mới ứng dụng công nghệ, mô hình thành công, thực hành tốt về sản xuất và tiêu dùng bền vững, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn… Các bên cũng sẽ hợp tác trong nâng cao năng lực, đào tạo, các giải pháp công nghệ kỹ thuật, thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển bền vững các ngành Dệt may, Bông sợi và Da giày.