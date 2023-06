Công ty dệt may bị phạt hơn 2,6 tỷ đồng do xả thải ra môi trường

TPO - UBND tỉnh Hà Nam xử phạt Công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may Vũ Băng tại Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, xã Hòa Hậu (huyện Lý Nhân) hơn 2,6 tỷ đồng do xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Châu Giang.

Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị vừa chuyển hồ sơ sang UBND tỉnh Hà Nam để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng đối với Công ty TNHH dệt may Vũ Băng do xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Châu Giang. Đồng thời buộc doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả gây ra.

Trước đó, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Nam phát hiện công ty dệt may Vũ Băng (chuyên tái chế vải sợi) do ông Trần Bá Tuấn làm Tổng Giám đốc, địa chỉ công ty tại Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân (Hà Nam) đang thực hiện hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Châu Giang.

Quá trình làm việc, cơ quan Công an xác định, Công ty dệt may Vũ Băng đã có 3 hành vi vi phạm, gồm: Xả nước thải vượt quá quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có nồng độ pH dưới 2; không có giấy phép môi trường theo quy định; xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường.