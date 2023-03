Công ty xử lý rác bị phạt 1,2 tỷ đồng vì xả nước thải ra môi trường

TPO - Ngoài phạt tiền, Công ty TNHH KBec Vina còn phải chuyển giao toàn bộ nước thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải cho đơn vị có chức năng xử lý. Trước đó, doanh nghiệp này cũng từng nhiều lần bị xử phạt tiền tỷ với những vi phạm tương tự.

Ngày 24/3, thông tin từ UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết nơi đây vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH KBec Vina về hành vi vi phạm trong lĩnh vực xử lý chất thải.

Cụ thể, Công ty TNHH KBec Vina đã có hành vi vi phạm hành chính là vận hành không đúng quy trình đối với công trình xử lý chất thải; xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường (cống thoát nước mưa chung của Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên) vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên, trong trường hợp thải lượng nước thải từ 100 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 200 m3/ngày (24 giờ).

Mức xử phạt hành chính là hơn 1,2 tỷ đồng. Đồng thời áp dụng hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động xả thải sau hệ thống xử lý nước thải của công ty ra môi trường (cánh đồng tưới) trong thời hạn 4,5 tháng. Quyết định yêu cầu công ty chuyển giao toàn bộ nước thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải cho đơn vị có chức năng xử lý.

Trước đó, ngày 7/2, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH KBec Vina có hành vi đấu nối đường ống để bơm nước từ bể chứa nước thải công ty này ra ngoài hệ thống thoát nước mưa chung của khu xử lý chất thải. Nước này chưa qua xử lý có mùi hôi, thối. Công an đã lập biên bản và xử lý.

Theo Công ty TNHH KBec Vina, trong quá trình súc rửa bể chứa nước thải sau xử lý, cho rằng cặn sẽ theo đường ống lên cánh đồng tưới, dẫn đến tắc nghẽn đường ống nên công ty đã lắp đặt đường ống nhựa mềm màu xanh đường kính 100mm nối từ bể chứa nước thải sau xử lý, đầu nối vào hố ga thoát nước mưa chung trên đường D1, rồi xả nước thải sau xử lý ra hố ga thoát nước mưa. Đại diện do Công ty TNHH KBec Vina thừa nhận, đã thực hiện không đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và cho phép.

Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên Công ty TNHH KBec Vina bị xử phạt hành chính do những hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường. Vào tháng 10/2022, đoàn thanh tra của Bộ Tài nguyên Môi trường cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH KBec Vina do có 7 hành vi vi phạm về lĩnh vực môi trường, tổng số tiền phạt khoảng 1,5 tỷ đồng. Vào tháng 3/2018, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng phạt Công ty TNHH KBec Vina 700 triệu đồng do có hành vi xả nước thải nguy hại vào môi trường.

Công ty TNHH KBec Vina là doanh nghiệp đã ký hợp đồng với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày, bằng hình thức chôn lấp hợp vệ sinh tại khu xử lý chất thải tập trung xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ.

Công ty TNHH KBec Vina có địa chỉ hoạt động tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên thuộc xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.