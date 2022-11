Cơ quan chức năng thông tin vụ người bán hàng rong gãy chân khi làm việc với Tổ trật tự đô thị

TPO - Giải thích lý do nam thanh niên bán hàng rong bị gãy chân trong quá trình làm việc với Tổ trật tự đô thị phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, ngành chức năng cho rằng do chiếc xe hàng bị ngã đè lên, không có việc giằng co giữa 2 bên.