Quảng Ninh khai trừ Đảng 4 cán bộ trật tự đô thị và môi trường nhận hối lộ

TPO - Bốn cán bộ của Đội Kiểm tra Trật tự đô thị và Môi trường TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Chiều 30/9, ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) xác nhận thông tin, Ban Thường vụ Thành ủy Cẩm Phả và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cẩm Phả đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với 4 cán bộ của Đội Kiểm tra Trật tự đô thị và Môi trường thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy Cẩm Phả đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Thành Nam, Đội phó Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường thành phố.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cẩm Phả quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Trần Văn Hùng và Phạm Ngọc Thanh (cùng là viên chức Chi bộ Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường thành phố), Bùi Duy Tùng (hợp đồng lao động Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường thành phố).

Bốn cá nhân trên bị khai trừ ra khỏi Đảng do bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cẩm Phả khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội "Nhận hối lộ" liên quan đến vụ việc hơn 100 hộ dân nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Bái Tử Long.

Trước đó, thành phố Cẩm Phả đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 4 cá nhân kể trên để phục vụ công tác điều tra liên quan vụ việc ngư dân nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Bái Tử Long.

Từ năm 2018 đến tháng 8/2022, qua rà soát, thành phố Cẩm Phả phát hiện trên 100 hộ dân nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Bái Tử Long, gây mất an toàn giao thông đường thủy, mỹ quan trên biển, an ninh trật tự; làm ảnh hưởng luồng lạch, ô nhiễm môi trường.

UBND TP Cẩm Phả đã tổ chức ra quân làm sạch biển, yêu cầu các hộ nuôi trái phép tháo dỡ, di dời các công trình nuôi sai phạm.