Hoàn Kiếm quyết tâm tạo chuyển biến về trật tự đô thị

TPO - Sáng 10/1, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức Lễ ra quân đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường năm 2022 và đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán Nhâm dần, Lễ hội Xuân năm 2022.

Phát biểu tại Lễ ra quân, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, trong những năm qua, quận đã triển khai, tổ chức, hoàn thành nhiều dự án, công việc trọng điểm như hoàn thành dự án cải tạo hạ tầng kỹ thuật và kè hồ Hoàn Kiếm năm 2020; hoàn thành việc hạ ngầm và hoàn trả lại mặt đường 76 tuyến phố trong khu phố cổ năm 2021.

"Khối lượng công việc rất lớn nhưng các lực lượng từ quận, phường, đặc biệt có sự tham gia của người dân nên đã hoàn thành được", ông Long nêu.

Theo ông Long, thời gian tới, quận tiếp tục thực hiện Chương trình 03 của Thành uỷ, các Chương trình 03, 04 của Quận uỷ về cải tạo, chỉnh trang và phát triển đô thị quận Hoàn Kiếm; tạo sự chuyển biến mạnh và bền vững về quản lý đô thị, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản đô thị, xây dựng quận Hoàn Kiếm hiện đại, văn minh, tiến tới là đô thị thông minh. Để cụ thể hoá các chương trình này, đã có 7 đề án kèm theo, quận đã và đang bắt tay vào triển khai, thực hiện.

Tại Lễ ra quân, ông Long giao nhiệm vụ cho lực lượng của 18 phường thuộc quận phải làm tốt công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông gắn với kiểm soát dịch bệnh COVID-19, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm Tết Âm lịch.

"Những tháng cuối năm tình hình diễn biến về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận thường rất phức tạp. Nhu cầu đi lại của người dân rất cao, trong khi vẫn phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Lực lượng của quận và các phường phải nâng cao trách nhiệm, nhất là Chủ tịch UBND của 18 phường, đặc biệt khi chúng ta đang triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị", ông Long nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, trong năm 2022, quận tiếp tục thực hiện các dự án cải tạo không gian công cộng, chỉnh trang các tuyến phố, vườn hoa, các khu vực quảng trường; tiếp tục đầu tư cải tạo hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn quận cùng với tăng cường quản lý trật tự đô thị, trật tự hè phố, trật tự an toàn giao thông, xử lý các bục bệ, biển quảng cáo, mái hiên, mái che, mái vẩy.

"Các phòng, ban, đơn vị thuộc quận và 18 phường cần tổ chức tuyên truyền rộng rãi, vận động người dân nhận thức được trách nhiệm của mình trong thực hiện, giữ gìn trật tự an toàn đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, tạo chuyển biến tích cực và bền vững. Cùng với đó, tổ chức lực lượng thường xuyên kiểm tra, xử lý toàn diện vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn quận, phường, đặc biệt phải tập trung xoá bỏ tồn tại ở các tụ điểm vi phạm trong nhiều năm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông", ông Long lưu ý.