Có một Anh trai "Say Hi" ấm áp đến thế: Tự tay làm clip tri ân, sản xuất nhạc cho anh em

Gần đây, Anh trai RIO đã gây chú ý khi đăng tải MV mang tên Hành Trình, với mục đích tri ân hành trình của mình trong Anh Trai "Say Hi" mùa 2. Ngoài ra, nam ca sĩ còn tung ra một video hậu trường, tổng hợp một loạt hình ảnh của anh và các Anh trai khác, khiến khán giả không khỏi xúc động.

Video hậu trường do RIO tung ra.

Kèm theo video hậu trường, RIO viết "Nhìn các anh em lần đầu xem Hành Trình, đây chắc chắn sẽ là cảm xúc RIO sẽ nhớ mãi". Những hình ảnh hiếm thấy về quá trình làm nhạc, vũ đạo hay thư giãn của các Anh trai đều được RIO ghi lại, làm thành một MV hoàn chỉnh. Sau khi dừng chân trong chương trình, nam ca sĩ mới quyết định phát hành sản phẩm.

Loạt hình ảnh hậu trường cùng các anh em được RIO tung ra.

Những hành động của RIO khiến khán giả vô cùng xúc động. Không ít cư dân mạng nhận ra RIO hóa ra là anh chàng ấm áp, tinh tế và biết quan tâm đến như vậy. Trước đó trong chương trình Anh Trai "Say Hi" mùa 2, RIO dành phần lớn thời gian làm nhạc, không có nhiều thời lượng vì ít "quăng miếng".

Khán giả bày tỏ sự xúc động với hành động của RIO.

Bên cạnh MV thể hiện lòng mình cho chương trình, RIO còn được bắt gặp có nhiều cử chỉ ân cần dành cho anh em. Điểm nổi bật nhất ở anh chàng chính là khả năng sáng tác, làm nhạc và có thể thực hiện nhiều khâu. Đặc biệt, không chỉ chịu trách nhiệm phần nhạc cho nhóm mình tham gia, RIO còn hỗ trợ các nhóm khác nếu có thể để mang đến những phần trình diễn chỉn chu nhất.

RIO làm nhạc cho nhóm mình lẫn nhóm bạn, đảm đương nhiều vai trò.

Sau vòng Live Stage 4, RIO là một trong bảy cái tên bị loại trước thềm Chung kết Anh Trai "Say Hi" mùa 2. Kể từ đầu chương trình, nam ca sĩ chỉ từng chiến thắng một lần với ca khúc So Good ở vòng đầu tiên. Anh từng gặp phải những tranh cãi về việc làm nhạc kém thu hút nên thua liên tục, song được bênh vực không ít khi anh thực chất chịu trách nhiệm âm nhạc cho nhiều màn trình diễn xuyên suốt chương trình.