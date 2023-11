Có lương hưu từ tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nhờ tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, nhiều người lao động tự do đã có lương hưu. BHXH tự nguyện là chính sách rất ưu việt của Đảng và Nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Tham gia BHXH tự nguyện, người dân không chỉ được Nhà nước hỗ trợ mức đóng, mà còn có cơ hội được hưởng lương hưu hằng tháng và được cấp thẻ BHYT miễn phí để đảm bảo cuộc sống và chăm sóc sức khỏe khi hết tuổi lao động…

Bà Phạm Thị Hồng My (ấp Giồng Ngánh, xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) là một trong những người đã được hưởng lương hưu nhờ tham gia tiếp BHXH tự nguyện. Trước đây, bà My là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hiệp Mỹ Tây, có thời gian tham gia BHXH bắt buộc 16 năm 11 tháng. Đến tháng 12/2020, bà My đủ tuổi hưởng chế độ hưu trí, nhưng thời gian tham gia BHXH lại chưa đủ. Do được cán bộ BHXH huyện tư vấn, bà đã quyết định chọn đóng tiếp BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

“Với thời gian còn thiếu là 3 năm 1 tháng, sau khi được tư vấn kỹ càng, tôi chọn phương thức đóng một lần cho những năm còn thiếu. Mức thu nhập tôi chọn làm căn cứ đóng là 5,45 tiệu đồng/tháng, hằng tháng đóng bằng 22% mức lựa chọn và được nhà nước hỗ trợ 10% (tính trên mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn - PV). Trừ số tiền được nhà nước hỗ trợ khi tham gia BHXH tự nguyện, tôi đã đóng một lần với số tiền hơn 48 triệu đồng để đủ 20 năm đóng BHXH và được hưởng lương hưu ngay”, bà My chia sẻ.

Bà My phấn khởi cho biết thêm, hiện mỗi tháng bà nhận lương hưu với mức hưởng hơn 3,3 triệu đồng, đủ để bà trang trải cuộc sống gia đình. Bên cạnh nhận lương hưu hằng tháng, bà My còn được cấp thẻ BHYT với mức hưởng suốt đời lên đến 95%, trong khi trước đây khi còn công tác ở UBND xã chỉ được hưởng 80% theo mã đối tượng ghi trên thẻ. "Được cấp thẻ BHYT, tôi không cần lo chi phí khi mỗi tháng phải đến BV thăm khám và nhận thuốc uống do bị huyết áp cao, bị đau nhức xương khớp tuổi già”, bà My nói thêm.

Hiểu được lợi ích, tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, nên hiện nay bà My đã đăng ký làm nhân viên thu BHXH, BHYT và là một trong những tuyên truyền viên rất tích cực giúp BHXH huyện Cầu Ngang đưa chính sách BHXH tự nguyện đi vào cuộc sống.

Trong một lần tham dự hội nghị tuyên truyền do BHXH huyện Cầu Ngang tổ chức, chị Rô Ky Dah (ấp Thủy Hòa, xã Thuận Hòa) nhận thấy chính sách BHXH tự nguyện rất thiết thực và ý nghĩa với mọi người. Do đó, khi về nhà chị liền bàn bạc với gia đình và quyết định tham gia BHXH tự nguyện cho người dì đang sống chung với vợ chồng chị.

Từ tháng 10/2018, chị Rô Ky Dah đều đặn hằng ngày dành ra 5.000 đồng tiết kiệm để tích lũy đóng BHXH tự nguyện. Khi đến hạn, chị lại ra Điểm Bưu điện-Văn hóa xã đóng tiền.

Tháng 9/2023, người dì của chị Rô Ky Dah không may mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời. Sau khi lo hậu sự chu toàn cho người dì, chị Rô Ky Dah đến BHXH huyện Cầu Ngang làm thủ tục hưởng chế độ tử tuất theo quy định. Với thời gian đóng BHXH tự nguyện 5 năm, chị Rô Ky Dah được hưởng tuất một lần và trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở, với tổng số tiền trên 28 triệu đồng.

Những trường hợp cụ thể trên thêm khẳng định giá trị thiết thực, tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện. Người tham gia có thể được hưởng lương hưu hằng tháng khi đủ điều kiện với mức hưởng cao hơn nhiều so với mức đóng và định kỳ được điều chỉnh tăng theo chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, người nhận chế độ còn được cấp thẻ BHYT để chăm sóc sức khỏe với mức hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh suốt đời. Còn nếu không may qua đời thì người thân được hưởng trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng.