Cơ hội sở hữu căn hộ The Marq với các chính sách ưu đãi hấp dẫn đầu xuân Nhâm Dần

Bất chấp đại dịch Covid-19 với hạn chế di chuyển cũng như các tương tác trực tiếp vốn là những yếu tố quan trọng đối với mọi giao dịch thương mại, nhưng bất động sản có lẽ là một trong số ít lĩnh vực hiếm hoi giữ được sức hút của mình đối với cả người mua nhà lẫn giới đầu tư .

Điều này được thể hiện qua các chỉ số như mức giá không những không giảm mà còn có xu hướng tăng lên do nguồn cung giảm trong khi nhu cầu lại rất lớn. Tại TP.HCM, giá bất động sản tăng mạnh ở khắp các khu vực, quận huyện, đặc biệt là khu vực lõi trung tâm quận 1. Theo CBRE Việt Nam, trong bối cảnh ngày càng khan hiếm quỹ đất nội thành TPHCM, giá chào bán sơ cấp của phân khúc cao cấp và trung cấp dự kiến tăng trong khoảng từ 3%-7% tùy theo năm, trong khi phân khúc hạng sang sẽ đạt mức tăng cao nhất 7%-8%.

The Marq – một trong vài dự án căn hộ hạng sang hiếm hoi cuối cùng được cấp phép tại khu vực trung tâm TP.HCM – thu hút các nhà đầu tư tinh nhạy không chỉ bởi vị trí đắc địa, lối thiết kế nội thất tinh tế cùng các tiện ích xứng tầm, mà còn bởi vị thế của Hongkong Land với bề dày lịch sử 133 năm được bảo chứng qua danh mục dự án trải khắp nhiều quốc gia trong khu vực. Danh tiếng của Hongkong Land được bảo chứng qua cam kết về chất lượng xây dựng hoàn hảo cũng như tiến độ bàn giao, dù đó là dự án ở Hongkong, Singapore, Thái Lan, hay Việt Nam. Trong bối cảnh chậm trễ tiến độ của nhiều dự án cùng phân khúc được triển khai cùng thời điểm tại trung tâm thành phố do tác động của đại dịch Covid-19, The Marq đã bàn giao đúng hẹn với đầy đủ hồ sơ pháp lý, tạo nên sự tin tưởng cho cư dân về tính pháp lý của tài sản mà mình sở hữu. Hẳn thế mà The Marq là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được vinh danh với 5 giải thưởng trong đó có 3 giải thưởng 5 sao danh giá tại Giải thưởng Bất động sản châu Á-Thái Bình Dương: Tòa nhà phức hợp có thiết kế nội thất tốt nhất (Mixed Use Interior), Tòa nhà cao tầng có kiến trúc tốt nhất (Residential High-Rise Architecture), Tòa căn hộ có nhà mẫu tốt nhất (Residential Show House).

Để mang đến cơ hội cuối cùng cho những ai đang muốn hiện thực hoá giấc mơ sở hữu một không gian sống hạng sang ngay giữa lòng thành phố chất chứa các giá trị di sản, The Marq vừa giới thiệu một số chương trình ưu đãi hấp dẫn kéo dài từ 1/3 đến 31/5/2022.

Theo đó, chương trình “Happy Move-in” – chỉ áp dụng giới hạn cho 10 căn hộ đầu tiên – sẽ mang đến cho những khách hàng mua căn hộ 2 và 3 phòng ngủ cơ hội nhận nhà ngay chỉ với 50% thanh toán theo tiến độ chuẩn, phần còn lại sẽ được trả trong vòng 18 tháng tiếp theo với mức lãi suất tối đa 9% cùng ưu đãi ân hạn nợ gốc 18 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Chính sách này làm giảm gánh nặng tài chính ban đầu, đồng thời giúp người mua chủ động được cả thời gian lẫn dòng tiền để tối đa hóa giá trị tài sản của mình.

Trong khi đó, với chương trình “Mua 1 tặng 1”, người mua nhà sẽ được tặng ngay một chỗ đậu xe hơi định danh trị giá từ 300-700 triệu đồng bên cạnh mức ưu đãi chiết khấu từ 1,5- 4%. Đặc biệt, ưu đãi tặng chỗ đậu xe có thể được xử lý linh hoạt bằng hình thức lựa chọn khấu trừ vào giá bán căn hộ nếu khách hàng không muốn nhận quà tặng.

Ngoài ra, khi đặt mua căn hộ The Marq, khách mua nhà sẽ có cơ hội nhận được món quà xuân với chương trình “Hái lộc đầu năm” trị giá lên đến 88 triệu đồng.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang hồi phục sau đại dịch với tốc độ tăng trưởng mạnh nhất khu vực ở mức 7-7,5% trong năm 2022 theo dự báo của các chuyên gia kinh tế tại VinaCapital, chương trình ưu đãi “Happy Move-in” áp dụng tại The Marq quả là cơ hội hiếm có dành cho cả người mua nhà lẫn giới đầu tư. Nếu như người mua nhà có cơ hội sở hữu một không gian sống sang trọng với các tiện ích xứng tầm ngay giữa trung tâm quận 1 sầm uất thì các nhà đầu tư cũng sẽ tìm thấy vùng lợi nhuận của mình bởi so với Bangkok, Kualar Lumpur, Singapore hay Hồng Kông, mức giá bán trung bình từ 7.000 - 12.000 UDS/m2 hiện đang thấp hơn đáng kể so với Bangkok, Kualar Lumpur, Singapore hay Hồng Kông, trong khi tỷ suất sinh lời 6-8% từ việc cho thuê được xem là khá hấp dẫn.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập www.themarq.com.vn hoặc www.facebook.com/themarqdistrict1