[CLIP] Gay cấn với màn đuổi bắt hai tên cướp giật của hiệp sĩ đường phố

TPO - Sau khi phát hiện hai thanh niên cướp giật tài sản người đi đường, các thành viên Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An, Bình Dương) đã thực hiện màn truy đuổi như phim hành động.

Ngày 28/2, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ Lê Hồng Việt và Hồ Quang Vũ (27 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, trưa 23/2, Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An) tiếp nhận tin báo của nạn nhân về việc bị đối tượng đi trên xe máy không rõ biển số ra tay cướp một dây chuyền khi đang đi trên đường.

Từ tin báo của nạn nhân, thông qua hình ảnh camera an ninh, Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm phường Tân Đông Hiệp xác định được loại xe và ngoại hình nghi phạm.

Đến trưa 25/2, các thành viên Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm phường Tân Đông Hiệp trên đường tuần tra hỗ trợ người dân thì phát hiện 2 thanh niên đi trên một xe máy, có đồng đặc điểm như bị hại cung cấp trước đó.

Lúc này, Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm phường Tân Đông Hiệp đã thông báo về công an phường xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời liên hệ Công an TP Dĩ An để được hỗ trợ.

Trong khi đang đeo bám và chờ chi viện từ công an, các thành viên Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm phát hiện 2 đối tượng đã ra tay cướp giật 1 ví trong túi quần của người phụ nữ đi đường.

Ngay sau đó, Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm phường Tân Đông Hiệp tiến hành cuộc truy đuổi kéo dài khoảng hơn 5km qua nhiều tuyến đường với sự chống trả quyết liệt của đối tượng. Trong quá trình truy đuổi, đối tượng đã lao xe vào xe máy của hai thành viên Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm và bị bắt giữ.

Hai đối tượng sau đó được bàn giao cho Công an TP Dĩ An xử lý theo thẩm quyền.