Bản tin Hình sự: Hot girl trộm xe SH của bạn trọ để trả thù

Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Đỗ Thu Trang (22 tuổi, ở TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) và Đinh Công Tuấn (22 tuổi, ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản". Trang khai có mâu thuẫn với anh K. (ở cùng nhà trọ, chủ phương tiện bị trộm), nên rủ Tuấn trộm xe máy SH của anh này, để trả thù. Sau khi lấy trộm tài sản, cả 2 bỏ trốn về Lào Cai, tiêu thụ chiếc xe.

Đang chạy xe máy trên đường Vũng Việt (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), chị L (27 tuổi, quê Nghệ An) bất ngờ bị một nam thanh niên chặn lại và tạt axit vào mặt. Phát hiện sự việc, người dân địa phương khẩn trương đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, chị L đã tử vong. Công an TP Dĩ An đang điều tra vụ việc, đồng thời truy bắt thủ phạm để xử lý theo quy định. (Xem chi tiết)

Cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao đã bắt giữ Ông Phạm Ngọc Phượng - Giám đốc Trung tâm pháp y Quảng Ngãi, để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Vị giám đốc này bị cáo buộc có hành vi nhận tiền để làm sai lệch kết quả giám định pháp y liên quan đến một vụ án. Việc này đã làm thay đổi bản chất trong việc thi hành bản án của người phạm tội. (Xem chi tiết)

Do mâu thuẫn về đất đai, Phạm Văn Đức (SN 1985, trú tại huyện Phú Xuyên) đã ra tay sát hại bà nội và cô ruột rồi bỏ trốn. Công an huyện Phú Xuyên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ Đức khi đang lẩn trốn tại ngôi nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. (Xem chi tiết)

Cảnh sát đã chặn đoàn 20 siêu xe lưu thông trên cao tốc TP.HCM- Long Thành- Dầu Giây và lập biên bản xử phạt nhiều tài xế chạy quá tốc độ, không có đăng kí, lắp thiếu biển số, không có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, hết hạn đăng kiểm từ 1 tháng trở lên. Vụ việc đang được đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Trong vụ án thông thầu xảy ra tại Sở GĐ&ĐT tỉnh Quảng Ninh, cơ quan điều tra cho rằng, ngay từ khi nhập khẩu, bà Hoàng Thị Thúy Nga (Chủ tịch Công ty NSJ Group, nguyên Phó tổng Giám đốc Công ty AIC) và đồng phạm đã lựa chọn các sản phẩm hàng hóa 'độc', không có trên thị trường nhằm thao túng giá. Thậm chí, bị can này còn chỉ đạo nhân viên tiêu hủy tài liệu để đối phó cơ quan chức năng sau này. (Xem chi tiết)

Cơ quan điều tra xác định bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo, luật sư Hàn Ni, 46 tuổi, ngụ quận 7) và luật sư Trần Văn Sỹ (66 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đã cố ý đăng tải nhiều đoạn video lên youtube, với các nội dung chưa được kiểm chứng, những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình, đời sống riêng tư, xâm phạm quyền cơ bản của công dân. Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM đã tiếp nhận, thụ lý xác minh tố giác của ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo bà Ni và ông Sỹ đã đăng tải các đoạn ghi hình với nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân ông Dũng bà Hằng, xâm phạm lợi ích hợp pháp của công ty CP Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu. (Xem chi tiết)