CLB Nam Định nhận tài trợ 200 tỷ đồng từ mùa giải 2022

TPO - Sau trận thua thảm trước Man City, MU có nguy cơ tiếp tục sa lầy khi phải tiếp đón Tottenham tại vòng 29 Ngoại hạng Anh đêm nay. Tottenham đang có phong độ cao hơn hẳn MU và sẵn sàng tạo ra bất ngờ tại Old Trafford.

TPO - Một sân vận động tại Chernihiv, thành phố ở miền bắc Ukraine, đã bị hư hại nặng do một cuộc không kích hôm qua. Đây là sân bóng được đội tuyển nữ Ukraine sử dụng.

TPO - Lịch thi đấu vòng 29 Ngoại hạng Anh 2021/22. Cập nhật lịch thi đấu và kênh trực tiếp vòng 2 9 Ngoại hạng Anh MU vs Tottenham , Chelsea vs Newcastle , Everton vs Wolves nhanh và chính xác nhất.