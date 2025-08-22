Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chương trình ‘Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển’ đến đặc khu Vân Đồn

Quốc Nam

Ngày 22/8, Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” tại đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Chương trình trao tặng 100 phần quà cho ngư dân đặc khu Vân Đồn. Mỗi phần quà trị giá hơn 4 triệu đồng, bao gồm: 1 bộ bình ắc-quy, đèn led, 1 túi thuốc kèm các loại thuốc cần thiết và cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản”...

Ban tổ chức cũng trao tặng 20 suất học bổng và đồ dùng học tập cho con em ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn đặc khu Vân Đồn. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao tặng trao tặng 4 máy tính bảng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

tp-z62-1187.jpg
tp-z62-1179.jpg
Đại diện Báo Pháp luật TP.HCM và chính quyền tỉnh Quảng Ninh trao quà cho ngư dân và con em của các ngư dân tại Đặc khu Vân Đồn. Ảnh: Quốc Nam.

Ông Phan Thanh Nghị, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Quảng Ninh, thông tin địa phương có đường bờ biển dài gần 250 km cùng ngư trường rộng hơn 6.100 km² - là nơi sinh sống, mưu sinh của hàng nghìn tàu cá và hơn 10.000 lao động đánh bắt cá khắp biển xa gần. Đặc khu Vân Đồn có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn nhất toàn tỉnh, đồng thời cũng là ngư trường trọng điểm của khu vực Đông Bắc.

Trong suốt những năm qua, ngư dân cùng các cấp chính quyền đang cùng nhau cố gắng xây dựng Quảng Ninh trở thành Trung tâm thủy sản miền Bắc. Điều đó đòi hỏi phải gắn phát triển kinh tế biển với bảo vệ sinh thái môi trường, bảo tồn nguồn lợi thủy sản, đồng thời mạnh tay chống khai thác bất hợp pháp (IUU) và củng cố thế trận quốc phòng, an ninh trên biển.

81086-2343.jpg
Đặc khu Vân Đồn có ngư trường nghề cá lớn nhất tỉnh Quảng Ninh và là ngư trường trọng điểm vùng Đông Bắc của Tổ quốc.

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp luật TP.HCM, chia sẻ Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo tổ chức từ đầu năm 2023, diễn ra tại các tỉnh, thành phố giáp biển trên cả nước, với tổng kinh phí thực hiện hơn 30 tỉ đồng, nhằm hỗ trợ, động viên, đồng hành cùng bà con ngư dân; sát cánh cùng Chính phủ và chính quyền địa phương tìm giải pháp tháo gỡ “thẻ vàng” cho ngành hải sản của Việt Nam.

Quảng Ninh được lựa chọn là điểm đến thứ 24 trong hành trình của chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”. Từ khi bắt đầu cho đến hành trình tại Quảng Ninh, Chương trình đã trao tặng gần 4.000 phần quà cho ngư dân có tiêu biểu, khó khăn; 700 suất học bổng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tập tại 23 tỉnh, thành.

Bên cạnh đó, chương trình còn phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 2.000 người dân tỉnh Ninh Thuận, Tiền Giang, Cà Mau; trao tặng quà cho các em thiếu nhi, người già neo đơn, khó khăn đón Tết Giáp Thìn tại Bình Thuận…

tp-z62-1174.jpg
Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM thông tin về chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển". Ảnh: Quốc Nam.

Đáng chú ý, trong năm 2025 này, bên cạnh các hoạt động truyền thông pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), Ban Tổ chức Chương trình sẽ hướng tới việc hỗ trợ bà con ngư dân phát triển kinh tế biển bền vững theo đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ.

Chương trình góp phần nâng cao đời sống của ngư dân khi làm kinh tế biển; nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường và tuân thủ pháp luật khi tham gia đánh bắt trên biển. Qua đó, cùng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị và các địa phương sớm tháo gỡ thẻ vàng thủy sản, góp phần thúc đẩy khai thác hải sản hợp pháp, hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, hướng đến phát triển bền vững kinh tế biển.

Quốc Nam
#ngư dân Vân Đồn #quà tặng ngư dân #phát triển kinh tế biển #bảo vệ chủ quyền biển #hỗ trợ ngư dân #kinh tế biển Quảng Ninh #chương trình từ thiện

Xem thêm

Cùng chuyên mục