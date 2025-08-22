Chương trình ‘Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển’ đến đặc khu Vân Đồn

Chương trình trao tặng 100 phần quà cho ngư dân đặc khu Vân Đồn. Mỗi phần quà trị giá hơn 4 triệu đồng, bao gồm: 1 bộ bình ắc-quy, đèn led, 1 túi thuốc kèm các loại thuốc cần thiết và cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản”...

Ban tổ chức cũng trao tặng 20 suất học bổng và đồ dùng học tập cho con em ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn đặc khu Vân Đồn. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao tặng trao tặng 4 máy tính bảng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Đại diện Báo Pháp luật TP.HCM và chính quyền tỉnh Quảng Ninh trao quà cho ngư dân và con em của các ngư dân tại Đặc khu Vân Đồn. Ảnh: Quốc Nam.

Ông Phan Thanh Nghị, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Quảng Ninh, thông tin địa phương có đường bờ biển dài gần 250 km cùng ngư trường rộng hơn 6.100 km² - là nơi sinh sống, mưu sinh của hàng nghìn tàu cá và hơn 10.000 lao động đánh bắt cá khắp biển xa gần. Đặc khu Vân Đồn có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn nhất toàn tỉnh, đồng thời cũng là ngư trường trọng điểm của khu vực Đông Bắc.

Trong suốt những năm qua, ngư dân cùng các cấp chính quyền đang cùng nhau cố gắng xây dựng Quảng Ninh trở thành Trung tâm thủy sản miền Bắc. Điều đó đòi hỏi phải gắn phát triển kinh tế biển với bảo vệ sinh thái môi trường, bảo tồn nguồn lợi thủy sản, đồng thời mạnh tay chống khai thác bất hợp pháp (IUU) và củng cố thế trận quốc phòng, an ninh trên biển.

Đặc khu Vân Đồn có ngư trường nghề cá lớn nhất tỉnh Quảng Ninh và là ngư trường trọng điểm vùng Đông Bắc của Tổ quốc.

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp luật TP.HCM, chia sẻ Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo tổ chức từ đầu năm 2023, diễn ra tại các tỉnh, thành phố giáp biển trên cả nước, với tổng kinh phí thực hiện hơn 30 tỉ đồng, nhằm hỗ trợ, động viên, đồng hành cùng bà con ngư dân; sát cánh cùng Chính phủ và chính quyền địa phương tìm giải pháp tháo gỡ “thẻ vàng” cho ngành hải sản của Việt Nam.

Quảng Ninh được lựa chọn là điểm đến thứ 24 trong hành trình của chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”. Từ khi bắt đầu cho đến hành trình tại Quảng Ninh, Chương trình đã trao tặng gần 4.000 phần quà cho ngư dân có tiêu biểu, khó khăn; 700 suất học bổng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tập tại 23 tỉnh, thành.

Bên cạnh đó, chương trình còn phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 2.000 người dân tỉnh Ninh Thuận, Tiền Giang, Cà Mau; trao tặng quà cho các em thiếu nhi, người già neo đơn, khó khăn đón Tết Giáp Thìn tại Bình Thuận…

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM thông tin về chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển". Ảnh: Quốc Nam.

Đáng chú ý, trong năm 2025 này, bên cạnh các hoạt động truyền thông pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), Ban Tổ chức Chương trình sẽ hướng tới việc hỗ trợ bà con ngư dân phát triển kinh tế biển bền vững theo đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ.

Chương trình góp phần nâng cao đời sống của ngư dân khi làm kinh tế biển; nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường và tuân thủ pháp luật khi tham gia đánh bắt trên biển. Qua đó, cùng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị và các địa phương sớm tháo gỡ thẻ vàng thủy sản, góp phần thúc đẩy khai thác hải sản hợp pháp, hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, hướng đến phát triển bền vững kinh tế biển.